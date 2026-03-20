「選抜高校野球・１回戦、神村学園２−０横浜」（２０日、甲子園球場）

神村学園が前年覇者の横浜との注目対決を制し、２４年夏以来の甲子園初戦突破。センバツの初戦突破は２４年以来２年ぶりで、この日の勝利で甲子園通算２０勝となった。

先発の龍頭汰樹が中盤以降は相手の強力打線に的を絞らせず、１２８球を投げ６安打で今大会完封第１号。九回は２死満塁のピンチを迎えたが、最後の打者を空振り三振に仕留め打線が三回に挙げた２点を守った。

試合後、龍頭は「負けたくないという気持ちがあった。（九回は）１球、１球、全力で投げ切れた」と振り返った。「キャッチボールの時から１球、１球を大切にやってきた。キャッチボールでは相手の右の胸を狙って投げる」と日頃の丁寧な練習が勝負どころで実った。

強敵の横浜を撃破し「日本一を目指しているので、一つ一つ勝ち上がりたいという思いが強かった。絶対に負けたくないという気持ちがあったから、最後にいいボールを投げることができたと思う」と胸を張った。