フジテレビの「FUJI FUTURE UPDATE第4弾〜LIVE番組発表会」が20日、東京・台場の同局で行われた。4月改編で、3月30日からリフレッシュする平日の情報番組のキャスターが勢ぞろいした。

前に1時間拡大される「ノンストップ！」（月〜金曜午前9時〜11時30分）のバナナマン設楽統（52）はフジテレビアナウンサー陣の真ん中に立って「なんか、立派な乙になったような気がする（笑い）。今まで放送されていなかった地域にも、日本全国津々浦々まで届くようになって本当うれしい、初めはゆっくりしゃべって長くしようと思ったんですがね（笑い）。延びた分、深く掘り下げたり、特集を組めたらいいなと思います」。

三上真奈アナウンサー（36）は「ファミリーが拡大。コメンテーターも隔週の方が毎週になります。新しくゆうちゃみさん、宮本亞門さんも加入されます。お天気は気象予報士の天達（武史）さんが。総合情報番組に進化します」と話した。

2012年（平24）の開始から6年間、設楽とともに「ノンストップ！」のMCを務めた山夕貴アナウンサー（38）は「こんな長寿番組の大御所司会者になるとは」と設楽をイジった。設楽は「この春から15年目になりますが、こんなに長くやってるとは。フレッシュな気分で、山さんの頃から楽しくやらせてもらっています。時間が1時間前倒しということで、生活のリズムもあるので最初の頃はちょっと来ない恐れがある」と笑った。

午前5時までに延長される「めざましテレビ」（月〜金曜午前5時25分〜9時）の井上清華アナウンサー（30）は「番組史上初、午前9時まで拡大します。去年14分、今度は46分拡大します」。伊藤利尋アナウンサー（53）は「一昨年の秋に12年ぶりに『めざましテレビ』に戻ったら、どんどん延長する。8時まではニュースをタイパ良く、8時台はゆっくりと深掘りして、今の時代に合った情報の伝え方をめざします。『ノンストップ！』のスタジオとの掛け合いも楽しみです」と話した。生田竜聖アナウンサー（37）は「水を小まめに飲むようにしています」。

「Live Newsイット！」は（月〜金曜午後3時42分〜7時）は榎並大二郎アナウンサー（40）、山夕貴アナウンサー（38）、遠藤玲子アナウンサー（43）がキャスターを務める。榎並アナは「山アナ、遠藤アナ、私がメインキャスター。くしくも子育て真っ最中の3人の視点でお届けします」。遠藤アナは「暮らしに密着した情報をお届けします」。山は「お天気予報では、ガチャピンに毎日会えます」と話した。

昨年3月に1年8カ月ぶりに産休から復帰以来、ショートカットの山アナに対して、伊藤アナは「あの時から安藤優子さんを意識していた」と指摘。山アナは「やっと気付いてもらえましたか（笑い）。等身大で質問していきたい」。遠藤アナが「山さんが入ってきただけどで、パッと明るくなる。声のボリュームも大きい」と言うと、山アナは「声だけは安藤さんを超えました」。そこへ設楽が「芸人がテレビに出始めると、声が大きいと言われるんですよね」とツッコんだ。

フジテレビ1階から天気予報担当を伝えるガチャピンは「毎日、僕に会いにお台場に来てください。53周年を迎えるけど、4月2日で5歳になります4月からは、朝7時台の『めざましテレビ』にも出ます。朝も夕方も元気をお届けします」と話した。