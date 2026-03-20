関東地方の駐屯地でオススメの春の一般開放

毎年春になると、多くの駐屯地が「桜まつり」や「春の一般開放」といった名で一般公開を行います。駐屯地内に植えられた桜が一斉に咲くこの季節、桜とともに自衛隊の活動をより知ってもらうことが目的です。広い敷地に咲き誇る桜並木とともに、各駐屯地では装備品の展示なども見ることができます。どの駐屯地も魅力的ですが、関東地方で特におすすめしたいのが、土浦駐屯地です。

【画像】大戦中の戦車も！ これが駐屯地に展示されている車両です

土浦駐屯地は、茨城県にある陸上自衛隊の駐屯地です。最寄りのJR常磐線土浦駅からはバスで約15分、自動車であれば常磐自動車道・桜土浦インターから約20分の距離にあります。駐屯地の北側は雄大な霞ケ浦に面しています。

土浦駐屯地の大きな特徴のひとつは、駐屯地内に武器学校があることです。この武器学校では、陸上自衛隊の部隊で使用する各種装備品の整備員を養成したり、不発弾処理の教育を行ったりしています。

この武器学校があることが、土浦駐屯地の「春の一般開放」を特におすすめする理由です。

武器学校では、さまざまな装備品の整備を学ぶ必要があるため、めったに見ることのできないレアな装備や、過去に使用されていた退役装備まで、数多くの装備品が保有されています。陸上自衛隊のさまざまな装備品を、美しい桜とともに見られるのが、土浦駐屯地の「春の一般開放」の魅力です。

駐屯地に入り、真っすぐ進むと右手に装備品の野外展示スペースが見えてきます。ここには、自衛隊発足時にアメリカ軍から供与された戦車や、すでに退役した自走砲・装甲車、そして現在も現役で活躍する戦車などが、桜並木の下にずらりと勢ぞろいしています。

ごく一部の地域にしか配備されていないレアな装備も見ることができ、簡単なスペック解説も付けられているため、普段自衛隊装備に馴染みのない方でも楽しむことができるでしょう。

桜並木以外の楽しみも！

桜並木から少し目を外すと、少し古めかしい建物がいくつか並んでいます。ここは日本軍時代の装備品展示コーナーです。



桜並木の下でじっくり自衛隊車両を見るもよし、芝生でのんびりするもよし。思い思いの時間を過ごすことがでる（画像：凪破真名撮影）



「火砲館」と呼ばれる小さな建物では、明治初期から続く大砲の歴史が解説され、大砲そのものも数多く展示されています。火砲館の横には日本軍の戦車も展示されており、八九式中戦車や三式中戦車などがきれいな状態で見ることができます。一見の価値ありです。

土浦駐屯地には、かつて霞ヶ浦海軍航空隊予科練習部が置かれていました。その名残として、現在も予科練記念館（雄翔館）で海軍予科練時代の資料を見学できます。ここには、戦没者1万9千人の霊璽簿を納めた予科練の碑を中心とした庭園「雄翔園」もあります。

桜並木に戻ると、隊員たちがピカピカに磨かれた装備品を直々に解説してくれます。2025年には12式地対艦誘導弾も登場し、同年9月には最新装備の装輪装甲車AMVが初お披露目されるなど、毎年「これ何だ？」と思う装備が見られるのも楽しみのひとつです。2026年はどんな装備が見られるか、ワクワクしますね。

桜を眺めつつ霞ヶ浦の絶景を楽しむもよし、芝生に座ってお弁当を広げるもよし、駐屯地内の売店でしか買えない自衛隊グッズを物色するもよし。楽しみ方は無限大です。

2026年の土浦駐屯地「春の一般開放」は、4月5日午前9時〜午後3時に開催されます。注意事項を確認のうえ、桜と自衛隊装備品が醸し出す独特の雰囲気をぜひ体験してください。