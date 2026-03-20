首都高速道路は、1号羽田線下りの芝浦〜勝島間で通行止めを実施する。

1号羽田線（東品川桟橋〜鮫洲埋立部）のリニューアル工事の一環。実施日時は5月9日から10日までの終日。荒天の場合は予備日に順延となる。予備日は、5月23日〜24日、6月6日〜7日、20日〜21日。

首都高速道路や周辺の一般道路において、通常以上の渋滞・混雑が予想されることから、車のご利用を控えるなど渋滞・混雑緩和への協力を呼びかけている。通行止めの詳細情報や渋滞予測、迂回ルートなどは、特設ウェブサイトにて随時公表する。

これまで羽田線（下り）は、更新が完了した将来の羽田線（上り）を暫定的に利用していた。暫定運用にあたり、既設の羽田線（下り）と更新した羽田線（上り）を接続する必要があり、構造的な理由から高さ処理のため舗装の嵩上げをしている。2025年10月29日に更新下り線が完成したことに伴い、羽田線（下り）の交通へ再び切り替えて運用しているが、不要となった舗装を撤去（盤下げ）する必要があり、この作業のために本線の通行止めを実施するとしている。