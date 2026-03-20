宮崎優、初主演ドラマで参考にした「グラスハート」佐藤健の姿勢「現場の空気を明るくするために」【バッドチョイス・グッドラブ】
【モデルプレス＝2026/03/20】女優の宮崎優（ ※「崎」は正式には「たつさき」）と俳優の山下幸輝（WILD BLUE）が20日、都内で行われたABEMAとショードラの縦横連動ハイブリッドドラマ「バッドチョイス・グッドラブ」スペシャルイベントに出席。宮崎が座長として参考にした俳優を明かした。
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本作が初主演となる宮崎。これまでの共演作で指針となった主演俳優について問われると、ヒロインを務めたNetflixシリーズ『グラスハート』で主演した佐藤健の名を挙げた。
そして「ずっと引っ張ってくれてたし、現場の空気を明るくするためにゲームをしてたので」と当時の温かな撮影現場を回顧。その経験を活かし、自らが主演を務める今回の現場でも「ゲームとかもたくさんしましたね？」と山下に話題を振り、山下は「ito」というゲームをやっていたことを明かした。
誰が強かったのかという質問には、山下が「俺面白くなかったですか？ちょっと大喜利みたいな（笑）」と自身の活躍ぶりを語ると、「大喜利は上手だったね」と宮崎からお墨付きをもらっていた。
また2人の印象の変化で山下が宮崎のことを「面白い話題を提示してくれます」といい、「優しそうなアルファベット」や「性格悪そうな数字」のようなお題を元に会話していると告白。そこでこの場で実際に「優しそうなアルファベット」を発表することに。山下は「XYGとかは強いじゃないですか。Nとかにします？MNLで隠れてる感じ」と説明した。
宮崎は「C」と即答。「Cが後ろ向いてるとするじゃないですか。あれ、もしかしてツンケンしてるって思うじゃん。こうするじゃん。（Cの開いている方を前に向ける）『めっちゃ優しいじゃん！』って（笑）」とそれぞれ独自の感性で答えた。
本作は化粧品会社の広報・鴨居ひより（宮崎）が、ある霧の夜に下北沢で4年前の大学時代にタイムスリップし 、“サブカルクソ男”な元カレ・須藤鯨（山下）と再会することから始まる、“運命の恋”をやり直す、下北沢タイムスリップ・ラブコメディ。（modelpress編集部）
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◆宮崎優、座長として参考にした俳優
本作が初主演となる宮崎。これまでの共演作で指針となった主演俳優について問われると、ヒロインを務めたNetflixシリーズ『グラスハート』で主演した佐藤健の名を挙げた。
誰が強かったのかという質問には、山下が「俺面白くなかったですか？ちょっと大喜利みたいな（笑）」と自身の活躍ぶりを語ると、「大喜利は上手だったね」と宮崎からお墨付きをもらっていた。
◆宮崎優＆山下幸輝、ユニークな会話内容
また2人の印象の変化で山下が宮崎のことを「面白い話題を提示してくれます」といい、「優しそうなアルファベット」や「性格悪そうな数字」のようなお題を元に会話していると告白。そこでこの場で実際に「優しそうなアルファベット」を発表することに。山下は「XYGとかは強いじゃないですか。Nとかにします？MNLで隠れてる感じ」と説明した。
宮崎は「C」と即答。「Cが後ろ向いてるとするじゃないですか。あれ、もしかしてツンケンしてるって思うじゃん。こうするじゃん。（Cの開いている方を前に向ける）『めっちゃ優しいじゃん！』って（笑）」とそれぞれ独自の感性で答えた。
◆「バッドチョイス・グッドラブ」
本作は化粧品会社の広報・鴨居ひより（宮崎）が、ある霧の夜に下北沢で4年前の大学時代にタイムスリップし 、“サブカルクソ男”な元カレ・須藤鯨（山下）と再会することから始まる、“運命の恋”をやり直す、下北沢タイムスリップ・ラブコメディ。（modelpress編集部）
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