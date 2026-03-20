欧州カンファレンスリーグは１９日、各地で決勝トーナメント１回戦第２戦が行われた。

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英国遠征でスコットランド、イングランドと対戦する日本代表の主軸ボランチコンビが結果を残した。

クリスタルパレス（イングランド）のＭＦ鎌田大地は、アウェーのＡＥＫラルナカ（キプロス）戦の延長前半９分に決勝点をアシストし、フル出場した。第１戦を０―０のスコアレスドローで終えたチームは、２―１で準々決勝に進んだ。

第１戦で０―０だったＭＦ佐野海舟のマインツ（ドイツ）は、ホームでオロモウツ（チェコ）に２―０で勝ち、８強入りした。佐野海舟はフル出場で勝ち上がりに貢献した。

森保一監督は１９日に行われたメンバー発表会見で、ボランチの候補について「鎌田、海舟、譲瑠（藤田譲瑠チマ）、碧（田中碧）」と説明。守田英正がメンバー落ちし、主将のＭＦ遠藤航もけがで選外となった中で、鎌田と佐野海舟の名前を上位に挙げている。

負傷による久保建英、南野拓実の選外により、鎌田はシャドーの位置での起用も想定されていたが、指揮官がボランチをファーストチョイスとしていることを“明言”した形にもなった。Ｗ杯出場国との２連戦で、２人はカギを握る存在となりそうだ。