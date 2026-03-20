元モーニング娘。で５児ママの辻希美（３８）が１９日、ブログを更新。第２子長男・青空（せいあ）くん（１５）の中学の卒業式を報告した。

「今日は青空の卒業式でした 青空の中学校の３年間は本当にあっという間でした ついこの間入学したと思ったのに もう卒業式 と言う気持ちです」と報告。「３年生になってからは受験という壁にぶつかり 不安になったり、泣いたり、悩んだり… 本当に大変だったけど本当に良く頑張った１年間でした」とつづった。

長男の友達が「毎日のように我が家に友達が遊びに来ていた」といい、「もう昨日から今日の卒業式の事を考えるだけでうるっとしてしまいました 本当に最高の友達が出来たね そして本当に最高の卒業式だったな…」としみじみ。夫の杉浦太陽（４５）も１９日のブログで「幼い頃から知ってる子も多いので、とにかく、涙が溢れました」とつづった。

辻は短め丈のジャケットにワイドパンツ、ボウタイブラウスという脚長効果を随所に取り入れたネイビーの卒業式コーデ。単品で着回しがきくアイテムで、シャネルのバッグが華やかな雰囲気を演出している。

二人は２００７年６月に結婚。昨年８月に第５子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。