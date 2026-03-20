【R-1グランプリ】今井らいぱち、双子誕生で子ども3人 初の決勝進出→妻と“シビアな話し合い”
史上最大の“ピン芸日本一決定戦”『Indeed R-1グランプリ2026』決勝戦が、カンテレ・フジテレビ系で21日午後6時30分から生放送される。今井らいぱちのコメントが到着した。
【個別ショット】『R-1グランプリ2026』見事に決勝進出を決めた芸人たち
今大会は、過去最多6171人がエントリー。決勝には、しんや、今井らいぱち、ドンデコルテ・渡辺銀次、ななまがり・初瀬、さすらいラビー・中田、真輝志、ルシファー吉岡、九条ジョー、トンツカタン・お抹茶の9人（※決勝出番順）が進む。
■今井らいぱち 一問一答
――決勝進出が決まった瞬間を振り返ってみていかがですか？
本当にホッとしました。「耐えた」って感じです。もともと大阪で活動していて、2024年春に上京しましたが、今回、決勝へ行けなかったら帰阪すると家族と約束していたんです。今回、決勝へ進出して「なんとかまだ東京で芸人ができる」という切符を手に入れることができました。あと、決勝にやっと行けたという思いもあり、いろんな気持ちが混ざり合って、人生で初めての感情が湧き上がりました。全国の賞レースのファイナリストって「日本で何人おるねん」という話ですし、その一人になれた喜びがあります。
――ファイナリストの9人を見ていかがですか？
例年の『R-1』に比べてパワータイプが多い印象です。いつもはもっと文化系のタイプがいますけど、今回はしんや、初瀬さん、九条とかパワー系が目立ちますよね。自分もそっちのタイプだと思うので、この3人には負けたくないなって。特にしんやは、めちゃくちゃでかい筋肉を持っているんで。“柔” の筋肉の僕が、“剛”のしんやに勝てるかどうか。しかも出番順はしんやが1番手、僕が2番手。“剛”から始まり、“柔”の僕がどうかわすか。グレイシー柔術で勝ちます。
――“これだけはファイナリストの誰にも負けない！”と誇れる強みはありますか？
背負っているもんが絶対に違います。こっちは子ども3人と奥さんの4人の人生を背負っているんで。全員の人生を変えなきゃいけないんで、そこまで背負っている人は僕だけじゃないかなって。結婚しているファイナリストもそもそも少ないですし、一人はのんびりとやっていけるんです！でも僕はこの瞬間しか…この大会しか、人生を変える瞬間がないんです！そのつもりで単身赴任しているんで、マジで優勝するしかない。ここで優勝を逃して、次の『R-1』まで、また同じように1年を過ごすことはできない。粘らずに、一撃で決めるしかないです。
――今井らいぱちさんにとっての『R-1グランプリ』とは？
人生を変えるきっかけです。今までの『R-1』とは思いが本当に違います。2025年に双子が誕生して、子どもが3人になりましたし。だから、もし決勝に進めなかったら帰阪して、芸人ではなく別の道へ進むことも頭にあったんです。芸人としては、決勝へ行くしか救われる道がありませんでした。だから決勝進出を聞いてめちゃくちゃ浮かれていたんですけど、奥さんにそれを報告するために大阪へ帰ったら「いや、決勝行くのは当たり前で、優勝せえへんかったら私たちの人生、変わらへんから」と気を引き締め直され、シビアな話し合いになりましたから（笑）。決勝進出は第一段階をクリアしただけなので、優勝して家族全員の人生を変えたいです！
【個別ショット】『R-1グランプリ2026』見事に決勝進出を決めた芸人たち
今大会は、過去最多6171人がエントリー。決勝には、しんや、今井らいぱち、ドンデコルテ・渡辺銀次、ななまがり・初瀬、さすらいラビー・中田、真輝志、ルシファー吉岡、九条ジョー、トンツカタン・お抹茶の9人（※決勝出番順）が進む。
――決勝進出が決まった瞬間を振り返ってみていかがですか？
本当にホッとしました。「耐えた」って感じです。もともと大阪で活動していて、2024年春に上京しましたが、今回、決勝へ行けなかったら帰阪すると家族と約束していたんです。今回、決勝へ進出して「なんとかまだ東京で芸人ができる」という切符を手に入れることができました。あと、決勝にやっと行けたという思いもあり、いろんな気持ちが混ざり合って、人生で初めての感情が湧き上がりました。全国の賞レースのファイナリストって「日本で何人おるねん」という話ですし、その一人になれた喜びがあります。
――ファイナリストの9人を見ていかがですか？
例年の『R-1』に比べてパワータイプが多い印象です。いつもはもっと文化系のタイプがいますけど、今回はしんや、初瀬さん、九条とかパワー系が目立ちますよね。自分もそっちのタイプだと思うので、この3人には負けたくないなって。特にしんやは、めちゃくちゃでかい筋肉を持っているんで。“柔” の筋肉の僕が、“剛”のしんやに勝てるかどうか。しかも出番順はしんやが1番手、僕が2番手。“剛”から始まり、“柔”の僕がどうかわすか。グレイシー柔術で勝ちます。
――“これだけはファイナリストの誰にも負けない！”と誇れる強みはありますか？
背負っているもんが絶対に違います。こっちは子ども3人と奥さんの4人の人生を背負っているんで。全員の人生を変えなきゃいけないんで、そこまで背負っている人は僕だけじゃないかなって。結婚しているファイナリストもそもそも少ないですし、一人はのんびりとやっていけるんです！でも僕はこの瞬間しか…この大会しか、人生を変える瞬間がないんです！そのつもりで単身赴任しているんで、マジで優勝するしかない。ここで優勝を逃して、次の『R-1』まで、また同じように1年を過ごすことはできない。粘らずに、一撃で決めるしかないです。
――今井らいぱちさんにとっての『R-1グランプリ』とは？
人生を変えるきっかけです。今までの『R-1』とは思いが本当に違います。2025年に双子が誕生して、子どもが3人になりましたし。だから、もし決勝に進めなかったら帰阪して、芸人ではなく別の道へ進むことも頭にあったんです。芸人としては、決勝へ行くしか救われる道がありませんでした。だから決勝進出を聞いてめちゃくちゃ浮かれていたんですけど、奥さんにそれを報告するために大阪へ帰ったら「いや、決勝行くのは当たり前で、優勝せえへんかったら私たちの人生、変わらへんから」と気を引き締め直され、シビアな話し合いになりましたから（笑）。決勝進出は第一段階をクリアしただけなので、優勝して家族全員の人生を変えたいです！