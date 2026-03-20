俳優の杉本哲太さん（60）が20日に自身のインスタグラムを更新。妻で女優の神津はづきさん（63）と離婚したことを発表しました。



【写真】杉本哲太さん「双方合意のもと離婚が…」 メッセージ全文

「ご報告」という見出しで「このたび、双方合意のもと離婚が成立いたしました」と報告。続けて「これからは、それぞれの人生を歩んでまいります。温かく見守っていただけましたら幸いです」とつづり、「心機一転、俳優としてより一層精進してまいります。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます」と今後の意気込みとともに締めました。



この投稿にファンからは「新たな人生、応援してます！」「お身体大切にお過ごしくださいね」「お二人が幸せでありますように」「また新たな出発ですね」と温かい声が寄せられました。



杉本さんは、1981年に横浜銀蠅ファミリーのロックバンド「紅麗威甦」（グリース）のボーカル兼ギターとしてデビュー。また同年にはTBS系ドラマ「茜さんのお弁当」に出演し、俳優としてのキャリアもスタートしました。1984年公開の映画「白蛇抄」では、日本アカデミー賞新人賞を受賞。以降、数々の映画、ドラマに出演しています。プライベートでは1992年に神津はづきさんと結婚しました。



神津はづきさんは女優の中村メイコさん、作曲家の神津善行の次女であり、姉は作家の神津カンナさん、弟は画家の神津善之介さんと芸能一家として知られています。1983年にフジテレビ系「わが家はカタログ」で女優デビュー。その後、テレビ、映画、舞台出演のほか、エッセーやラジオDJとして幅広く活躍しています。