ベーシックな仕立てからレトロな高級車仕様に！

トヨタは2026年2月2日、軽商用車「ピクシスバン」にBEVモデルを追加し、発売しました。

ピクシスバンの利便性はそのままに、モーター走行による静かでパワフルな走りを実現。航続距離はWLTCモードで257kmと、1日の配達に十分な性能を備えています。

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BEVシステムには、スズキ、ダイハツ、トヨタの3社で共同開発した「e-SMART ELECTRIC」を採用。床下には36.6kWhの大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しています。

新たに設定されたデラックス（2WD・電気自動車BEV）の価格（消費税込、以下同）は314万6000円です。

最も安価なスペシャルクリーン（2WD・CVT）の117万7000円と比較すると196万9000円の差があり、ピクシスバンのなかで最も高価なモデルとしてラインナップに加わりました。

そんなピクシスバンには、レトロな魅力と個性を加える純正アクセサリーも用意されており、昭和のクルマを思わせるエレガントな雰囲気にカスタマイズすることが可能です。（BEVモデルを除く、以下同）

ビジネスユースに特化した軽バンのため、一部のエクステリアパーツは無塗装で、装飾も最小限に抑えられています。

まずエクステリアではメッキパーツを追加すると、車両の雰囲気を大きく変えることができます。

例えば、フロントガーニッシュ（3万1900円）、バックドアガーニッシュ（2万4200円）、サイドアッパーガーニッシュ（5万2800円）の3点を装着すると、フロントからサイド、リアまで統一感のある精悍なデザインに仕上がります。

さらに、ワンポイントのアクセントを加えたい方には、ドアミラーガーニッシュ（7700円）やLEDフォグランプ＋メッキベゼル（1万9800円）がおすすめです。

LEDフォグランプ＋メッキベゼルは、フォグランプとその周囲を囲むベゼルのセット商品で、視認性の向上とともに、さりげない高級感を演出します。

一方、インテリア用パーツとして用意されている木目調パネル（3万6300円）は、シフトパネルやエアコン周りなどに貼り付けるパーツで、昭和の高級車を思わせる重厚感を再現します。

メッキ調インパネモール（1万5400円）は、左右2枚セットのインパネモールで、インテリアに落ち着いた高級感とレトロな雰囲気を加えます。これらのパーツは、ドライブ中の気分を高めてくれるでしょう。

また、ブラックの革調シートカバー（5万600円）は、純正アクセサリーならではの専用設計で、ピクシスバンのシートにぴったりフィットします。

さらに、シートバックに設置するアシストグリップ（6600円）は、移動や乗り降りをサポートする便利なアイテムです。

革調シートカバーやアシストグリップを追加することで、往年のクラシックカーのような落ち着いたテイストに仕上がります。

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標準仕様では無骨でシンプルなピクシスバンですが、これらのレトロなパーツを追加することで、昭和レトロな雰囲気が漂うシックなスタイルへと生まれ変わります。

今回紹介したメッキパーツや木目調パーツに加え、好みの装備を取り入れることで、自分だけの特別な1台を作り上げることができ、愛着がさらに深まることは間違いないでしょう。