＜普通とは？＞わが子の友だちの発表会。観に行ったのに「ありがとう」の言葉以外のお礼がなかった…
大人になるとさまざまな“お付き合い”があるもの。そのとき、「これってどうなのだろう」と悩んだり迷ったりモヤモヤしたりすることってありますよね。今回寄せられたのは、わが子のお友だちの発表会へ行くことに関する質問です。
『発表会を見に来てくれたお友だちに、何もお礼をしないのは普通のことでしょうか』
わが子のお友だちの発表会に来てほしいと誘われ、チケット代を支払い、交通費をかけ、お祝いのお花を持参して観に行ったのだそう。しかしママ友さんから返ってきたのは「ありがとう」のひとことだけ。そんなもんなのかと思うものの、どこかモヤモヤしてしまう投稿者さん。さて、この質問にママたちはどのような反応を見せるのでしょう。
『子どもの友だちのバレエ発表会を観に行って600円の花束を渡したけど、とくにお返しはなかった。私は気にしなかったなぁ』
『お返しがほしいなんて思ったこともなかったわ』
筆者も芸事のお誘いを受けて観に行くこともありました。しかしそのなかで、“観に来てくれた人に何かお礼をする”ことはお互い一度もありませんでした。きっと誘ってくれた人も、「観に来てくれてありがとう」の言葉だけで充分だと考えていたのでしょう。ママたちの声を見ていると、同じようにお返しがなくても気にしないという声が目立っていました。観に来てくれたかたへ当日中にお礼が言えなかった場合も、あとでお礼のメッセージくらいは送るでしょうが、形としてのお礼はあまりしないかもしれませんね。
モヤモヤの種は芽吹かせないが吉
『お返しがなくて損したって思ってしまうような間柄なら、適当な理由をつけて行かない方がいいかも』
『そういうことでモヤモヤしてしまうタイプなら、今後はお義理で発表会を観に行くのはやめた方が精神衛生上いいかも』
わが子の発表会を観に来てくれた方に、形としてのお礼をするかどうかについてはさておき。投稿者さんがモヤモヤを抱えてしまうようであれば、これからはムリにお誘いを受けない方がよいのではという声もいくつか寄せられました。もちろん、相手との関係性次第では行くしかないケースもありそうですが……。ただ、義理で付き合っていると、せっかくの関係も壊れてしまいかねません。心が疲れるようなお付き合いは避けた方が吉ではないでしょうか。
観に来てくれた方へのお礼をするなら、何がいい？
『まさに先週、子どもの友だちが発表会を観に来てくれて。そのときミニブーケをもらったのだけど、何をお返ししたらいいかで悩んでいる。小さいお菓子とかでいいのだろうか。逆に投稿者さんの立場の人が何をお返しされたら妥当だと感じるのか知りたい』
お礼がなくてモヤモヤしている投稿者さんのようなママも入れば、逆に見に来てくださった方へのお礼をどうすればいいか悩み迷うママも登場しました。このようなケースでのちょっとしたお礼は、どのようなものがいいのでしょう。
『500円くらいの小さいお菓子セットはどうかな？』
『私は子どもに書かせたお礼のメッセージと、ちょっとしたものを渡す予定』
実際に観に来てくれた人へのお礼について紹介する声も寄せられています。今後、同じように誰かを発表会へお誘いする場合、お礼を用意するのであれば参考になりそうですね。箱菓子をバラして100均のラッピングで包みなおしたような気軽なものもあれば、後日丁寧に菓子折りを持参するというケースもあり、差はかなりあるようです。ですから「これが普通」はなく、自分がどうしたいかで判断するとよさそうですね。
「普通とは」を考えすぎない
『こういうのって「これが普通？」と考えない方がいいと思うよ。このお母さんは「そういう人なのね」で流せばいい』
これが普通なのか。自分の感覚と違う人を見ると、相手が正しくて自分がおかしいのかと思うことはなきにしもあらずですよね。しかし、あれもこれも「これが普通なの？」と疑ってかかっていては疲れてしまいそう。モヤモヤしたり、ビックリしたりしたときは、「普通」かどうかで判断せず、価値観が違うのだと考えてみてはいかがでしょう。"普通"に囚われすぎると、頭が混乱するだけですから。