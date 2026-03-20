【スコッツデール（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグは１９日、アリゾナ、フロリダ両州でオープン戦が行われ、ロッキーズの菅野智之はジャイアンツ戦に初先発して３回４安打１失点だった。

エンゼルスの菊池はロイヤルズ戦に先発し、４回２／３を２安打１失点。メッツの千賀はアストロズ戦に先発し、４回３安打無失点と好投した。ブルージェイズの岡本はヤンキース戦に７番三塁で出場し、フェンス直撃の中越え二塁打を放つなど３打数２安打だった。ホワイトソックスの村上はダイヤモンドバックス戦に４番一塁で出場し、３打数１安打。レッドソックスの吉田はツインズ戦に１番指名打者で出て３打数無安打だった。

国・地域対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」からチームの春季キャンプに戻り、オープン戦初登板となった菅野。安打は打たれたものの、変化球をうまく使い、内野ゴロで２併殺を奪った。「ゴロを打たせるのは持ち味だと思うし、（本塁打を防ぐために）打球を上げないところも今年の大きな課題になってくる。そこら辺は良かった」とうなずいた。

２大会ぶりに日本代表「侍ジャパン」として出場したＷＢＣでは、１次ラウンドの豪州戦で先発し、４回無失点と好投した。準決勝で先発する予定だったといいうが、日本の敗退によって登板は１度だけとなった。シーズン開幕に向けて、「ＷＢＣで１試合を投げられたのは、すごく大きいところがある。気持ちの部分で、体に芯が入るみたいなイメージで僕は考えている。本当に力の入る場面を投げてきているので、球数が増えても、今後も大丈夫だと思っている」と調整としては問題ないと強調した。

ＷＢＣを振り返り、「いい経験で終わらせたくないと強く思っている。こういうレベルの高いところで、まだまだやりたい気持ちになった。それと同時に、まだまだ自分も成長できると思えた期間だった」。今後の代表でのプレーについては、「一つの目標になったのは間違いない」と言い切った。