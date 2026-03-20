新生活に活躍！「冷凍食パン」をおいしく食べる方法4選
新生活で食パンを買ったものの、食べきれずにカビ…などという経験はありませんか？ 冷凍保存なら安心。今回は冷凍食パンをおいしく食べる方法をご紹介します。
▼レンチンでふわほか即解凍術
食パンについている氷の粒をしっかり払うのがポイント。ラップなしのレンチンで、焼かなくてもふんわり＆ほかほかに戻ります。
▼王道おかず系レシピ
冷凍の状態でマヨネーズを塗り、コーンとチーズをのせて焼くだけ。甘みとコクが広がる満足度の高いトーストに仕上がります。
▼焼かずに完成するハニートースト
焼かないのにしっとり甘く、半分にたたんで食べるスタイルも新鮮。洗い物も少なく手軽に食べられるおすすめレシピです。
※はちみつは１歳未満の乳児には与えないでください
▼凍ったまま切ってレンジで下準備
卵液をしみ込ませてフライパンで焼けば、外はこんがり＆中はとろ〜り。冷凍食パンとは思えない贅沢な一皿になります。
冷凍すればムダなく安心。今回の方法を知っておけば、カビさせてしまうリスクもなくなります。ただ焼くだけでなく、組み合わせる調味料や焼き方、アレンジ次第で、食パンをもっとおいしく楽しめます。（TEXT：青木千奈）
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