各ラウンド熱い戦いが行われた、WBC(ワールドベースボールクラシック)。

決勝まで残ったアメリカ、国内では1000万人以上がテレビにくぎ付けになりました。

FOXスポーツが現地19日報じたのは、FOXが中継したアメリカ対ベネズエラの決勝が1078万人以上の視聴者を集め、 WBC史上最も視聴された試合となりました。

アメリカはアーロン・ジャッジ選手や、カイル・シュワバー選手、ポール・スキーンズ投手などドリームチームが集結。第1ラウンドでイタリア・メキシコとの三つどもえで一時敗退の危機があったものの乗り越え、決勝の場へ赴きました。

2点ビハインドの中、8回の土壇場でブライス・ハーパー選手がセンター方向へ2ランホームランで同点に追いつくなどドラマが生まれます。

9回の最終回で視聴者数はピークを迎え1200万人を超えました。アメリカはあと一歩届かず世界一の座はベネズエラがつかみ、WBCは幕を下ろしました。

どのチームもメジャーリーガーが集まり、自国を背負うこともあり白熱した試合が展開され、平均視聴者数は129万4000人を記録していました。