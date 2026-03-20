BTS・RM、リハーサルで足首を負傷 カムバックステージではパフォーマンスを一部制限「心を込めたステージをお届けできるよう、全力を」【報告全文】
7人組グループ・BTSのRMが、足首を負傷したことが20日、公式ファンコミュニティーサイト「Weverse」を通じて発表された。RMは、21日に韓国・光化門広場で開催される『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』でのパフォーマンスを一部制限する。
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所属レーベル「BIGHIT MUSIC」は「RMは3月19日の公演リハーサル中に足首を負傷し、病院で精密検査と診察を受けました。検査の結果、舟状骨捻挫および部分靭帯断裂、距骨捻挫（靭帯損傷および炎症）と診断され、医師より、ギプス装着後、少なくとも2週間は動きを最小限に抑え、回復に専念すべきであるとの診断を受けました」と発表。「光化門という象徴的な場所でのカムバックステージであるため、完成度の高い公演を実現したいという強い意志をアーティスト本人は持っておりました。しかし当社は、医師の意見を最優先に考慮し、負傷部位の悪化を防ぐため、『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』におけるRMの動きを最小限に抑えることを、アーティスト本人とともに慎重に決定いたしました」と報告した。
続けて「今回のステージを楽しみにしてくださっていたファンの皆様、ご来場の皆様には、ご期待に沿うことができず、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「パフォーマンスには制限がございますが、RMは可能な範囲でステージに参加し、ARMYの皆様やご来場の皆様とともにステージを作り上げてまいります。長らくこのステージを心待ちにしてくださった皆様に、心を込めたステージをお届けできるよう、全力を尽くしてまいります」と伝えた。
BTSは、きょう20日午後1時に5thアルバム『ARIRANG』をリリース。3年9ヶ月ぶりのカムバックとなり、あす21日には、韓国・光化門広場一帯にて『BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG』を開催する。このステージの模様はNetflixを通じて全世界に生中継される予定。
【報告全文】
こんにちは。BIGHIT MUSICです。
3月21日に予定されている BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANGに関しまして、BTSメンバーRMの公演参加形態についてご案内いたします。
RMは3月19日の公演リハーサル中に足首を負傷し、病院で精密検査と診察を受けました。検査の結果、「舟状骨捻挫および部分靭帯断裂、距骨捻挫（靭帯損傷および炎症）」と診断され、医師より、ギプス装着後、少なくとも2週間は動きを最小限に抑え、回復に専念すべきであるとの診断を受けました。
光化門という象徴的な場所でのカムバックステージであるため、完成度の高い公演を実現したいという強い意志をアーティスト本人は持っておりました。しかし当社は、医師の意見を最優先に考慮し、負傷部位の悪化を防ぐため、BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANGにおけるRMの動きを最小限に抑えることを、アーティスト本人とともに慎重に決定いたしました。
これにより、RMはステージでの振付など、パフォーマンスが一部制限されますことをご案内いたします。
今回のステージを楽しみにしてくださっていたファンの皆様、ご来場の皆様には、ご期待に沿うことができず、深くお詫び申し上げます。
パフォーマンスには制限がございますが、RMは可能な範囲でステージに参加し、ARMYの皆様やご来場の皆様とともにステージを作り上げてまいります。長らくこのステージを心待ちにしてくださった皆様に、心を込めたステージをお届けできるよう、全力を尽くしてまいります。
当社はアーティストの健康と安全を最優先に考え、RMが十分に回復し、再び完全な姿で活動できるよう支援を惜しみません。
また、BTSのメンバーも全力で公演の準備を進めておりますので、皆様からの温かい応援とご関心を賜りますようお願い申し上げます。
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所属レーベル「BIGHIT MUSIC」は「RMは3月19日の公演リハーサル中に足首を負傷し、病院で精密検査と診察を受けました。検査の結果、舟状骨捻挫および部分靭帯断裂、距骨捻挫（靭帯損傷および炎症）と診断され、医師より、ギプス装着後、少なくとも2週間は動きを最小限に抑え、回復に専念すべきであるとの診断を受けました」と発表。「光化門という象徴的な場所でのカムバックステージであるため、完成度の高い公演を実現したいという強い意志をアーティスト本人は持っておりました。しかし当社は、医師の意見を最優先に考慮し、負傷部位の悪化を防ぐため、『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』におけるRMの動きを最小限に抑えることを、アーティスト本人とともに慎重に決定いたしました」と報告した。
BTSは、きょう20日午後1時に5thアルバム『ARIRANG』をリリース。3年9ヶ月ぶりのカムバックとなり、あす21日には、韓国・光化門広場一帯にて『BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG』を開催する。このステージの模様はNetflixを通じて全世界に生中継される予定。
【報告全文】
こんにちは。BIGHIT MUSICです。
3月21日に予定されている BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANGに関しまして、BTSメンバーRMの公演参加形態についてご案内いたします。
RMは3月19日の公演リハーサル中に足首を負傷し、病院で精密検査と診察を受けました。検査の結果、「舟状骨捻挫および部分靭帯断裂、距骨捻挫（靭帯損傷および炎症）」と診断され、医師より、ギプス装着後、少なくとも2週間は動きを最小限に抑え、回復に専念すべきであるとの診断を受けました。
光化門という象徴的な場所でのカムバックステージであるため、完成度の高い公演を実現したいという強い意志をアーティスト本人は持っておりました。しかし当社は、医師の意見を最優先に考慮し、負傷部位の悪化を防ぐため、BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANGにおけるRMの動きを最小限に抑えることを、アーティスト本人とともに慎重に決定いたしました。
これにより、RMはステージでの振付など、パフォーマンスが一部制限されますことをご案内いたします。
今回のステージを楽しみにしてくださっていたファンの皆様、ご来場の皆様には、ご期待に沿うことができず、深くお詫び申し上げます。
パフォーマンスには制限がございますが、RMは可能な範囲でステージに参加し、ARMYの皆様やご来場の皆様とともにステージを作り上げてまいります。長らくこのステージを心待ちにしてくださった皆様に、心を込めたステージをお届けできるよう、全力を尽くしてまいります。
当社はアーティストの健康と安全を最優先に考え、RMが十分に回復し、再び完全な姿で活動できるよう支援を惜しみません。
また、BTSのメンバーも全力で公演の準備を進めておりますので、皆様からの温かい応援とご関心を賜りますようお願い申し上げます。