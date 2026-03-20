お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が20日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。吉本興業の養成所「NSC」の同期仲を語った。

番組の人気企画「ぽいぽいトーク」でレギュラー陣からの勝手なイメージに答えた。

お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気が「同期の芸人と仲が悪いように見えるが、本っっ当に仲が悪いっぽい」とフリップを挙げると、西野は「それは梶原（雄太）さんです」と回答。スタジオの爆笑を誘った。

キングコングのNSC同期には「南海キャンディーズ」山里亮太、「とろサーモン」久保田かずのぶ、「ダイアン」、「ウーマンラッシュアワー」村本大輔らがいる。西野は「同期みんなバチバチしてて。僕と山ちゃん（山里）とか」と説明。その上で「本当に会話しないレベルなのは梶原さんです」と明かした。

同期仲がバチバチした理由について「嫉妬なんですよ。僕らがたまたまパッと早く出れて。それに対して“なんじゃい”っていうのがあった。特に大阪のNSCの時は、僕らが漫才の賞を1年目に取ったやつをみんなが授業中に見せられた。そういうのがあったから」と明かし、「それは吉本興業に問題があった」ときっぱり。岩井は「屈辱だろうな」と同期の心情を慮った。