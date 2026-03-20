俳優の井本彩花（２２）が２０日、都内で２ｎｄ写真集「ＢＥＳＴ，」（東京ニュース通信社）発売記念会見を行った。

タイトルは自身が命名。「２２歳の私だからこそ表現できる最高傑作の１冊になったと思うから」、「これからもどんどんＢＥＳＴを更新し続けていきたい」という思いが込められ、「全てがすてきな写真になっている」と自信をのぞかせた。

撮影が行われたのは冬の沖縄。雲一つない青空と海、人里離れた森に流れる河川、幻想的で美しい干潟などのロケーションで井本の“リアル”を切り取った。「撮影が１月で川がつめたくて、沖縄でも寒くて」と振り返り、「体が芯から冷えた。生死をさまよっていたんじゃないかというくらい体を張った」と苦労を明かした。

１ｓｔ写真集以来４年ぶりとなる水着姿や、初めてのランジェリーカットにも挑戦。磨き上げられた抜群のスタイルと、まだ誰も見たことない大人の表情を見ることができる。「体の部位で一番お尻が自信あるので『お尻を撮ってください』と打ち合わせで事前に言いました。後ろ向きのカットがすてきなんじゃないかなと思う」と見どころを語った。