ゆずが、2027年3月19日より神奈川 横浜市の上瀬谷で開催される2027年国際園芸博覧会『GREEN×EXPO 2027』の公式アンバサダーに就任。また、本イベントに向けたコラボレーションソングを制作することも発表された。

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本イベントは、花や緑を通じて気候変動などの地球規模の課題解決と持続可能な社会の実現を目指す国際博覧会で、“幸せを創る明日の風景”をテーマに、自然の力を活用した新しいライフスタイルを世界に発信する。日本での開催は、1990年の『国際花と緑の博覧会』（大阪花博）以来2回目となる。

ゆずは、3月19日に都内で開催された『GREEN×EXPO 2027 開催1年前記者発表会』に出席し、公式アンバサダー就任とコラボレーションソングの制作を発表した。また、公式アンバサダー就任を記念し、ゆずが会場内に「柚子の木」を植樹。発表会では、その様子を収めた映像が上映された。

（文＝リアルサウンド編集部）