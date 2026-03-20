やわらかな素材感とからだに寄り添うフィット感。「AMPHI」×「ETRE TOKYO」コラボのコレクションが登場

ワコールが展開するインナーブランド「AMPHI（アンフィ）」は3月19日、ライフスタイルブランド「ETRE TOKYO（エトレトウキョウ）」とのコラボレーションによるフィットウェアを発売します。

■オリジナルロゴのピスネーム付きの4アイテム

同コラボでは、「AMPHI」のインナーウェアに対する知見と「ETRE TOKYO」が持つ独自の世界観やファッション性を融合させたフィットウェアコレクションを展開。

ニット素材ならではのやわらかな素材感とからだに寄り添うフィット感、最小限の縫製にとどめる設計を追求し、毎日身につけたくなるような着ごこちにこだわっています。

また、ETRE TOKYOならではのニュアンスカラーとコラボレーション限定のオリジナルロゴ入りピスネームで、特別感を演出しています。

アイテムは、カップ付きのキャミソールとバンドゥキャミソール、ハーフレギンス、ハイウエストレギンスの4点。いずれも、キャメルベージュ・ブラックの2色展開となっています。

■商品概要

商品名：【AMPHI×ETRE TOKYO】フィットカップインキャミソール

価格：1万3,200円

商品名：【AMPHI×ETRE TOKYO】フィットカップインバンドゥキャミソール

価格：1万1,000円

商品名：【AMPHI×ETRE TOKYO】フィットハーフレギンス

価格：8,800円

商品名：【AMPHI×ETRE TOKYO】フィットハイウエストレギンス

価格：9,900円

サイズ：M・L

カラー：BE（キャメルベージュ）、BL（ブラック）

（フォルサ）