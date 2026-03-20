かわいすぎるコラボが登場。「おぱんちゅうさぎ x CASETiFY」コレクション発売

グローバルライフスタイルブランドのCASETiFY（ケースティファイ）は3月4日、「おぱんちゅうさぎ x CASETiFY」コレクションを発売しました。

■完全書き下ろしのデザインによるスマホケースやストラップなどが登場

キャラクター「おぱんちゅうさぎ」とのコラボレーションによる同コレクションでは、「完全描き下ろし」の限定アートワークをCASETiFYのテックアクセサリーと融合。

「おぱんちゅうさぎ」がピザのデリバリーに奮闘する姿や、雑誌のモデル姿などのイラストをあしらったスマホケースやタブレットケース、カードホルダースタンド、グリップスタンドなどを展開しています。

また、キャラクターの泣き顔や笑顔といった表情をモチーフにしたスマホストラップも登場。シリコン素材によるハートも取り入れたカラーリングが特長となっています。

ミニサイズとメガサイズの2種類で展開するバンドルセットも用意しています。

■商品概要

コレクション名：「おぱんちゅうさぎ x CASETiFY」コレクション

商品内容：スマホケース（Apple、Samsungデバイスに対応）、テックアクセサリーほか

価格：スマホケース 6,050円〜、テックアクセサリー 2,200円〜

発売日：3月4日

販売場所：CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店

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（フォルサ）