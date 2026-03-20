「プア ナナラ」と「サンリオ」がコラボ！ 日焼けしたハローキティたちがかわいい

フィッツコーポレーショは4月18日より、モデルの池田美優さんがプロデュースするフレグランスブランド「プア ナナラ」において、サンリオとのコラボレーションによる限定パッケージの香水とフレグランスジェルを数量限定で発売します。

■“オトナなビーチギャル”がテーマの限定デザインによる香水＆ジェルが登場

同コラボでは、海の自然をテーマにした「プア ナナラ」と、日焼けした姿の「サンリオキャラクターズ」による、“オトナなビーチギャル”をイメージしたコラボ限定のデザインを展開。

「ハローキティ」、「クロミ」、「マイメロディ」、「ポチャッコ」が、テラコッタやカーキなどのニュアンスカラーの衣装をまといます。

展開アイテムは、海辺の情景を表現した4種の香水と、夏の太陽に映えるラメ＆パール入りのフレグランスジェル。

香水はミニサイズのほか、「ハローキティ」と「クロミ」のデザインによる限定ステッカーが付属したフルボトルも用意しています。

フレグランスグロウジェルは、4種の保湿成分を配合し、ツヤ肌と心地よい香りを両立。キャラクターのデザインごとに異なるきらめきのカラーと香りが楽しめる全3種を用意しています。

一部商品は、全国のPLAZA（一部店舗除く）および公式オンラインストア「FITS you. STORE」にて4月3日より先行発売を順次開始します。

■商品概要

商品名：プア ナナラ ビキニプラウヌ オードトワレ ハローキティデザイン（50mL）

価格：3,850円

商品名：プア ナナラ サニーモアニ オードトワレ クロミデザイン（50mL）

価格：3,850円

商品名：プア ナナラ ビキニプラウヌ オードトワレ MINI ハローキティデザイン（8mL）

価格：1,650円

商品名：プア ナナラ サニーモアニ オードトワレ MINI クロミデザイン（8mL）

価格：1,650円

商品名：プア ナナラ シアープカナ オードトワレ MINI マイメロディデザイン（8mL）

価格：1,650円

商品名：プア ナナラ モーニングピカケ オードトワレ MINI ポチャッコデザイン（8mL）

価格：1,650円

商品名：プア ナナラ フレグランスグロウジェル サニーモアニ（アイボリー） クロミデザイン（65mL）

価格：1,760円

商品名：プア ナナラ フレグランスグロウジェル サニーモアニ（ピンク） マイメロディデザイン（65mL）

価格：1,760円

商品名：プア ナナラ フレグランスグロウジェル ビキニプラウヌ（オレンジ） ハローキティデザイン（65mL）

価格：1,760円 ※ドン・キホーテ限定発売

一般発売日：2026年4月18日

販売先：全国のバラエティショップ、ディスカウントストア、ドラッグストア（一部店舗を除く）など

（C）’26 SANRIO CO., LTD. APPR.NO.L670064

（フォルサ）