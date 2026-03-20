【GU】大人気シアーシリーズにカーディガン登場！　マネしやすい春のレイヤードコーデを紹介

SNSで大人気だったGUのソフトシアークルーネックTに、カーディガンが発売されました。カーディガン同士をレイヤードしたり、クルーネックTとアンサンブルで組み合わせたり楽しみ方がたくさん！

今回はこの２つを組み合わせたレイヤードコーデを紹介します。

■GUの人気シアーシリーズで楽しむ春のレイヤードコーデ

たくさんあるカラーから選んだのは、着回しが効くこの4色！

まずは、今流行りのカーディガン×カーディガンのレイヤードコーデを紹介します。

カラー展開が豊富なので、いろんなカラーと合わせやすいベーシックカラー2色を選びました。

カーディガンを重ねる時は上のボタンをはずして抜け感をつくると良いですよ。

続いて、カーディガンとクルーネックTのアンサンブルコーデ。

ブラウンとピンクの相性は抜群ですよね。合わせやすい淡いピンクで桜を連想させる春らしい組み合わせですね。

続いてブラウンとグリーンのレイヤードコーデ。

今回は発売されて間もない新色のグリーンを購入してみました。春らしい柔らかな若草色でとてもかわいいです。

続いてホワイトカーディガンのアンサンブルコーデ。

ホワイトとピンクの淡い色同士で優しい印象になりますね。

続いて、ホワイト系カーディガンとグリーンのクルーネックTのアンサンブルコーデ。

ナチュラルカラーは何でも合わせやすいので一枚あるととっても便利ですよ。

続いて、ソフトシアークルーネックTを2枚使ったレイヤードコーデ。

グリーンからチラリと見える差し色ピンクがポイント。桜餅のような春らしい配色ですね。

■カラーを重ねて春のコーディネートを楽しんで

カーディガンもクルーネックTも色物同士のレイヤードがしやすいカラー展開となっており、どのカラーにするかとても迷いました。カーディガンは濃いめカラー、クルーネックTは少し淡めカラーで同じカラー同士でもアンサンブルにもしやすくなっています。

そしてこの4点購入しても5,000円以下とお財布にも優しいのがうれしいです。

シアー素材で薄くて軽いのでカーディガンのレイヤードコーデももたつかずできますよ。もちろんシアー感を活かして1枚で着てもかわいいです。

カラー×カラー、カーディガンのレイヤードで春も楽しくコーディネートを楽しみましょう。

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※掲載商品の情報および価格は2026年3月現在