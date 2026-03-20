【NBA試合速報】2026年3月20日（金） サクラメント・キングス vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
サクラメント・キングス vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
日付：2026年3月20日（金）
開催地：ゴールデン1センター（Sacramento）
最終スコア：サクラメント・キングス 118 - 139 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
NBAのサクラメント・キングス対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがゴールデン1センター（Sacramento）で行われた。
第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし33-45で終了する。
第2クォーターはサクラメント・キングスが試合を有利に運び62-71で終了する。
第3クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び89-107で終了する。
第4クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び118-139で終了する。
試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-20 13:55:06 更新