春を感じる優しいピンク。ヤーマンの実力派ヘアケアアイテムに、心躍る“SAKURAピンク”が登場！

ヤーマンは2月11日、実力派ヘアケアアイテム「リフトドライヤー スマート」、「スムースアイロン フォトイオン プラス」の「SAKURAピンク」カラーを、銀座三越にて先行販売を開始しました。

■べストコスメ多数受賞の実力派アイテムに「SAKURAピンク」登場

「スムースアイロンフォトイオン プラス」は2024年11月の発売開始以来、ヘアアイロンなのにしっとりと仕上がることなどが評価され、べストコスメを多数受賞する実力派ヘアアイロンです。

また、2025年8月発売の「リフトドライヤー スマート」はコンパクトながら大風量で速乾美髪が叶う、折り畳み可能なドライヤーで、発売以来好調に推移。マルチボルテージ対応なことから海外のユーザーにも人気のアイテムです。

今回、この2アイテムについて桜をイメージした 「SAKURAピンク」のカラーを展開。ひと足先に春を感じるアイテムは、毎日のヘアケアにときめきをプラスし、心まで明るく前向きに彩ります。

また、半顔1分（※1）で本格的なリフトケア（※2）が叶う手軽さで好評の「リフトロジー SP」の「シェルピンク」カラーも昨年に引き続き登場。「リフトロジー」シリーズは、べストコスメ22冠（※3）を受賞したヒット商品で、美顔器初心者や男性のユーザーなど幅広い層に愛用されています。

加えて「リフトロジー」シリーズは2025年に生活に馴染むデザインやどんな人でも正しく使いやすい形状が評価され、国際的デザイン賞である「Red Dot Design Award 2025」を受賞。新しい季節が待ち遠しいこの時期、ぜひこの機会に同社の実力派アイテムを楽しんでみてはいかがでしょうか。

■商品概要

リフトドライヤー スマート （SAKURAピンク）

ブランド名：YA-MAN TOKYO JAPAN（ヤーマン トウキョウ ジャパン）

発売日：2026年2月11日から順次発売

販売価格：27,500円

型番：YJHC2PS

「リフトドライヤー スマート」製品ページ：https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/forhair/lift-dryer-smart.html

スムースアイロン フォトイオン プラス（SAKURAピンク）

ブランド名：YA-MAN TOKYO JAPAN（ヤーマン トウキョウ ジャパン）

発売日：2026年2月11日から順次発売

販売価格：24,200円

型番：YJHB6PS

「スムースアイロンフォトイオン プラス」製品ページ：https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/forhair/smooth-iron-photo-ion.html

リフトロジー SP（シェルピンク）

ブランド名：YA-MAN TOKYO JAPAN（ヤーマン トウキョウ ジャパン）

発売日：2026年2月11日から順次発売

販売価格：58,300円

型番：YJFD2P

「リフトロジー SP」製品ページ：https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/forface/liftlogy-sp.html

日本国内取扱先：YA-MAN the store GINZA、一部百貨店、一部家電量販店、ヤーマン公式通販サイト「ヤーマンオンラインストア」、ヤーマン公式ショップ 楽天市場店、ヤーマン公式ショップ Yahoo!ショッピング店、ヤーマン公式ショップ Amazon店

※店舗により発売日が変更になる場合があります

※1 使用時間

※2 EMS機器による筋力トレーニングを行うこと

※3 2025年12月31日時点 ヤーマンが把握している範囲

（エボル）