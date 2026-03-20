モデルでレースクイーン、ラウンドガールとしても活動する瀬名ひなの（28）が20日、自身のSNSを更新。大阪モーターサイクルショーでのショットを公開した。

「OSAKA motorcycle show めちゃくちゃ盛り上がってる！」とつづり、インテックス大阪（大阪市住之江区）で開幕した「大阪モーターサイクルショー」でハーレーにまたがっている写真をアップ。

ハッシュタグで「モーターサイクルショー」「ハーレーダビッドソン」「harleydavidsonjapan」「大型バイク」「バイク女子」と添えた。

瀬名は、青学大英米文学科在学中にミスブライダルモデルグランプリ2019関東グランプリを受賞。スーパーGTでレースクイーン、Kー1でラウンドガールも務めている。昨年6月に大型自動二輪の免許を取得したことをSNSで報告。愛車は、ハーレーダビッドソン・FLSTFファットボーイ。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル72、スリーサイズはB89・W56・H89。血液型B。趣味はお酒、ラーメン、海外旅行、特技は英語、歌。