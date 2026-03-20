北斗晶の息子・健之介、現在の職業を明かす カナダに9年、流暢な英語も披露
元プロレスラー・佐々木健介の妻で、元プロレスラー・タレントの北斗晶と、その長男・佐々木健之介さんが、きょう20日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。母と息子で初めて、トーク番組に出演した。
【写真】北斗晶の息子、佐々木健之介さん
健之介さんは約9年カナダで暮らし、4年前に母と同じ女子プロレスラーと結婚。一人娘・寿々は2歳になりカワイイ盛りだという。自身が育った自然豊かな環境で娘を育てたいという思いから、現在 実家の近くで暮らしている。
司会の黒柳徹子は「ほんと、お父様にそっくり！」「でもプロレスラーじゃないんですよ、この方はね」と紹介。「映像制作のお仕事をしていらっしゃる。撮影とかコーディネート、翻訳、外国人にインタビューなさるとか」と説明した。
黒柳から「カナダで9年間生活してらしたので、英語はお得意？ちょっと英語で、お母様がどういう人かっておっしゃっていただいていい？」と振られた。
流暢な英語でトーク。すぐに「じゃあ日本語で」と言われ、今度は日本語で「ちょっとインパクトのある母なんですけど、優しくて周りにも気を使える人です」と紹介した。
【写真】北斗晶の息子、佐々木健之介さん
健之介さんは約9年カナダで暮らし、4年前に母と同じ女子プロレスラーと結婚。一人娘・寿々は2歳になりカワイイ盛りだという。自身が育った自然豊かな環境で娘を育てたいという思いから、現在 実家の近くで暮らしている。
黒柳から「カナダで9年間生活してらしたので、英語はお得意？ちょっと英語で、お母様がどういう人かっておっしゃっていただいていい？」と振られた。
流暢な英語でトーク。すぐに「じゃあ日本語で」と言われ、今度は日本語で「ちょっとインパクトのある母なんですけど、優しくて周りにも気を使える人です」と紹介した。