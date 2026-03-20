【カーリング】日本代表ロコ･ソラーレが8勝目で予選リーグ突破確定！ スイス、カナダ、スウェーデンも決勝トーナメントへ〈世界選手権〉
◇世界カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)
カーリング女子日本代表(ロコ・ソラーレ)が19日、デンマークと中国に勝利し、通算8勝2敗。予選リーグ突破を決めました。
予選リーグは13チームが総当たり戦を行い、上位6チームが予選を突破。上位2チームが準決勝にストレートインとなり、3〜6位までが準決勝進出をかけたプレーオフに進みます。
現地午後2時からのデンマーク戦では、第8エンドのタイムアウトを取った際にアドバイスをするコーチがトイレで不在というハプニングがありましたが、笑顔で乗り越えて2点のスチールに成功。8−3の大差で下します。
夜の中国戦は延長戦にもつれる接戦で勝利。これで通算8勝2敗で2位タイとなり、上位6チーム以内に入ることが確定しました。
また日本に初戦で敗れたスイスは9勝1敗、日本と並ぶ8勝2敗のカナダ、8勝3敗のスウェーデンら4チームが決勝トーナメント進出が決定しています。
日本は20日に予選リーグ残り2試合、アメリカやカナダと対戦。2位以内を目指し、8勝2敗で並ぶカナダとは最後に直接対決を控えています。
▽19日結果
＜午前9時00分＞
中国 10−5 トルコ
スイス 8−4 ノルウェー
イタリア 8−1 デンマーク
カナダ 8−3 韓国
＜午後2時00分＞
スコットランド 12−2 オーストラリア
スウェーデン 8−7 韓国
スイス 8−2 アメリカ
日本 8−3 デンマーク
＜午後7時00分＞
ノルウェー 10−6 カナダ
日本 8−7 中国
スウェーデン 8−6 トルコ
イタリア 7−5 スコットランド
＜予選リーグ＞
14日 第1戦 ○ 6−3 スイス
15日 第2戦 ○ 9−5 韓国
15日 第3戦 ○ 10−9 ノルウェー
16日 第4戦 ● 4−9 トルコ
17日 第5戦 ○ 7−2 オーストラリア
17日 第6戦 ● 3−4 スコットランド
18日 第7戦 ○ 8−6 イタリア
18日 第8戦 ○ 8−2 スウェーデン
19日 第9戦 ○ 8−3 デンマーク
19日 第10戦 ○ 8−7 中国
20日 第11戦 vs アメリカ
20日 第12戦 vs カナダ