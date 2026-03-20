◇世界カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)

カーリング女子日本代表(ロコ・ソラーレ)が19日、デンマークと中国に勝利し、通算8勝2敗。予選リーグ突破を決めました。

予選リーグは13チームが総当たり戦を行い、上位6チームが予選を突破。上位2チームが準決勝にストレートインとなり、3〜6位までが準決勝進出をかけたプレーオフに進みます。

現地午後2時からのデンマーク戦では、第8エンドのタイムアウトを取った際にアドバイスをするコーチがトイレで不在というハプニングがありましたが、笑顔で乗り越えて2点のスチールに成功。8−3の大差で下します。

夜の中国戦は延長戦にもつれる接戦で勝利。これで通算8勝2敗で2位タイとなり、上位6チーム以内に入ることが確定しました。

また日本に初戦で敗れたスイスは9勝1敗、日本と並ぶ8勝2敗のカナダ、8勝3敗のスウェーデンら4チームが決勝トーナメント進出が決定しています。

日本は20日に予選リーグ残り2試合、アメリカやカナダと対戦。2位以内を目指し、8勝2敗で並ぶカナダとは最後に直接対決を控えています。

▽19日結果

＜午前9時00分＞

中国 10−5 トルコ

スイス 8−4 ノルウェー

イタリア 8−1 デンマーク

カナダ 8−3 韓国

＜午後2時00分＞

スコットランド 12−2 オーストラリア

スウェーデン 8−7 韓国

スイス 8−2 アメリカ

日本 8−3 デンマーク

＜午後7時00分＞

ノルウェー 10−6 カナダ

日本 8−7 中国

スウェーデン 8−6 トルコ

イタリア 7−5 スコットランド

▽日本の日程結果＜予選リーグ＞14日 第1戦 ○ 6−3 スイス15日 第2戦 ○ 9−5 韓国15日 第3戦 ○ 10−9 ノルウェー16日 第4戦 ● 4−9 トルコ17日 第5戦 ○ 7−2 オーストラリア17日 第6戦 ● 3−4 スコットランド18日 第7戦 ○ 8−6 イタリア18日 第8戦 ○ 8−2 スウェーデン19日 第9戦 ○ 8−3 デンマーク19日 第10戦 ○ 8−7 中国20日 第11戦 vs アメリカ20日 第12戦 vs カナダ