美しいスイングで約１４０ヤード飛ばした八幡さん＝９日、芙蓉カントリー倶楽部

９月に１００歳を迎える現役ゴルファーが神奈川県藤沢市にいる。八幡行彦さん（９９）は毎月、自宅近くのゴルフ場「芙蓉カントリー倶楽部」（同市大庭）に通い、ラウンドしている。３０代後半で技術の奥深さや自然の美しさに魅了され、６０年以上続けてきた。八幡さんは「何を差し置いてもゴルフはやる。これからもスコアを少なくしたい」とほほえむ。同倶楽部では今月２２日、八幡さんの百寿記念のコンペが企画されている。

３月上旬、富士山や湘南の街並みを望む丘陵コース。ゴルフシューズに履き替えた八幡さんは慣れた手つきでドライバーを持って芝生を踏んだ。涼しい表情で大きく振りかぶって球を打つと、コース真ん中に約１４０ヤード飛ばした。

八幡さんは１９２６年に神戸市で生まれ、銀行員の父親の転勤で幼少期は国内各地を転々とした。結婚後は妻の別荘があった藤沢市に移住。飲食店や土産物店、不動産賃貸業を営んできた。

八幡さんがゴルフを始めたのは３８歳ごろ。かかりつけの医師から誘われたことがきっかけだった。「（ゴルフクラブを）球に当てて思うように飛ばすのが面白い」。数年は市内の練習場に通い、４３歳の時に同倶楽部に入会した。コースに入ると自然の美しさに圧倒された。かつて「歩くことが大嫌い」だった気持ちも変わっていった。

ゴルフに夢中になる中、限られた上級者だけが到達できる「シングルプレーヤー」（ハンディキャップ９以下）になる目標ができた。同倶楽部で練習していたプロゴルファーの故・河野高明さんのスイングも見ながらフォームを改良。多いときには週５回ほどコースに出て、持ち前の運動神経もありやがてシングルの仲間入りを果たした。

ホールインワンは６８歳から７年連続で達成。「グリーンは傾斜が多いのでどう転がるか見当を付けてから打つ。自分でもうまいなと思った」と笑う。快挙は全て同倶楽部で「知らないグリーンだとなかなかできない。コース特有の風もある。全て頭の中に入っていないと駄目」と分析する。

７５歳で通算８回目のホールインワンを祝うパーティーの準備中に食道が破裂した。家族からは「なぜ生きていたのか分からない」と言われるほど危険な状態だったが、手術で一命を取り留めた。

約１年後には回復を遂げ、現在は月に１回ほどラウンドを楽しんでいる。同倶楽部の赤井暁支配人は「１００歳手前で１８ホール回る方を初めて見た。本当にすごいことをやっている」と驚きを口にする。

健康の秘訣（ひけつ）は「酒をうんと飲むこと」。サーロインステーキが好物で、毎日、魚の刺し身と肉を食べている。一緒にゴルフをしていた友人の多くは亡くなったが、今後もゴルフを続ける思いだ。「このコースはこぢんまりした設計だけど今もやっていて面白い。何を差し置いてもゴルフはやる」