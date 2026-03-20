カナダで女子世界選手権

カーリングの女子世界選手権がカナダ・カルガリーで19日（日本時間20日）に行われ、日本代表のロコ・ソラーレは中国を延長戦の末、8-7で下した。これで通算8勝2敗とし、上位6チームに入ることが確定。決勝トーナメント進出を決めた。

予選リーグ第10戦は競り合いとなった。ロコ・ソラーレは第1エンド（E）で3点先制。リードして前半を折り返した。第6Eで同点に追いつかれるも第8Eに小穴桃里が正確なショットを決め2点を勝ち越した。その後、中国に追いつかれるも延長戦となった第11E、有利な後攻で1点を取りきり、8-7の接戦をモノにした。

これで8勝2敗。出場13チーム中、上位6チーム入りが確定し、決勝トーナメント進出となった。

ネット上の視聴者も勝負強いロコ・ソラーレを祝福。「やっぱり世界の舞台に強い」「ひやひやしても勝つのはロコちゃん達」「すごい試合だった」「もうドキドキのゲームでした」などの声が上がった。

中継したNHK-BSでは試合後に小穴桃里のインタビューを放送。決勝トーナメント進出を伝えられると「えっ！ 本当？」と目を見開いて仰天した。気を取り直すと笑いながら「嬉しいです。知らなかった」と思わず本音が漏れていた。



（THE ANSWER編集部）