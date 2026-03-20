

古川リコ（演：吉田美月喜）Ⓒ「俺たちバッドバーバーズ」製作委員会

吉田美月喜が出演する、中島歩と草川拓弥がW主演を務めるテレ東ドラマ25枠「俺たちバッドバーバーズ」の第11話が、3月20日（毎週金曜深夜24時42分〜）に放送。“引きこもりハッカー”という先入観を覆す吉田演じるリコの身体能力の高さが明かされる。

阪元裕吾監督が送る新感覚アクションコメディー『俺たちバッドバーバーズ』。「あなたの人生、300万で整えます」舞台となるのは、田舎町にひっそりと佇むレトロな雰囲気の月白理容室。一見普通の理容室だが店主の月白司には裏の顔があったー。表の顔は理容師、裏の顔は客が持ってきた表社会では解決できないトラブルを力で解決する裏用師（リヨウシ）。

300万で依頼人の乱れた人生を整え、髪を切るのが仕事。

ひょんなことから月白理容室に住み込みで働くことになる元美容師の日暮歩と店主の月白司が、絶えずケンカをしながらも一緒にご飯を食べ生活を共にし、不器用ながらも様々な依頼を引き受けていく。理容師として依頼人の人生の再出発を見送る“静”の描写と、裏用師としてアクションで魅せる“動”の描写が組み合わさった、新感覚アクションコメディー。

古川リコ役／吉田美月喜

主人公（中島歩・草川拓弥）たちの仕事仲間で、洋服屋で働きながらハッキングを行う天才的な凄腕ハッカー。

物語はいよいよクライマックスに突入。卓越したハッキングスキルで裏からナビゲートや情報収集を行い仲間を支えるリコ。今夜放送の第11話では、“引きこもりハッカー”という先入観を覆すリコの身体能力の高さがついに明かされる。大切な仲間の危機を救えるのか。吉田美月喜演じるリコの初ガンアクションが光る。

第11話・あらすじ

しんのすけ（高良健吾）率いる佐々木一家との戦いに、最後まで付き合うことを誓った日暮（中島歩）。それでも逃げ腰な日暮に、月白（草川拓弥）は「裏用師・日暮歩」への正式な依頼を申し出る。ハッカーのリコ（吉田美月喜）と牛窪警備保障の新田（濱田龍臣）も加わり、佐々木一家VS月白軍団による、最後の戦いの火蓋が切られた−。

番組情報

【タイトル】ドラマ25「俺たちバッドバーバーズ」【第11話放送日】3月20日24時42分〜（テレ東ドラマ25枠）【キャスト】 中島歩 草川拓弥原田琥之佑 吉田美月喜 濱田龍臣 ／ 後藤剛範 高良健吾【脚本】 阪元裕吾（「ベイビーわるきゅーれ」シリーズ、「ネムルバカ」)・オノ・マサユキ【監督】 阪元裕吾【クレジット】Ⓒ「俺たちバッドバーバーズ」製作委員会