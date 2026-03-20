◆センバツ第２日▽１回戦 滋賀学園５―４長崎西（２０日・甲子園）

滋賀学園は４番・吉森爽心三塁手（３年）の一打が、昨春逃したセンバツ１勝を呼んだ。４―４の５回無死二塁。山口達也監督（５４）のノーサインを確認して左打席に入ると、長崎西の背番号６の右腕・坂田啓太郎の初球ストレートを振り抜いた。前進していた右翼手の頭を越える勝ち越し三塁打。これが決勝点となった。「普通ならバントの場面なのに、任せてもらった。自分が決めてやろうと。相手もいい投手で甘いところに来ないので、初球を狙った」と胸を張った。

昨春センバツは１回戦で浦和実（埼玉）に０―３で完封負け。夏の滋賀大会で敗れた後、下級生からレギュラーだった吉森が主将を任され、新チームがスタートした。だが、打撃不振に陥り、昨秋の県大会準決勝・近江戦の直前、副将だった藤川倖生遊撃手（３年）と主将を交代。吉森をより打撃に集中させるため、山口監督の親心だった。吉森もまた、好物のカレーライスとジュース、アイスクリームを「３年夏に引退するまで断つ」と誓い、スイングのキレを取り戻した。

滋賀学園は２０２４年夏に８強入りしているが、春は１７年以来、９年ぶり１勝。吉森は「まずは初戦を突破できた。目標は優勝。チームを引っ張っていく気持ちに変わりはない」と現在は副将として、そして４番打者として、滋賀県勢初の甲子園Ｖを見据えている。（田村 龍一）

◆吉森 爽心（よしもり・そうしん）２００８年７月２９日生まれ、１７歳。兄の影響で小学２年から野球を始める。愛知西シニアから２４年、滋賀学園入学。１年秋から背番号５のレギュラー。１７８センチ、９３キロ。右投左打。好きな言葉は「見返す」。