『それスノ』“幻のお昼時代”顔面ストッキングなどお宝映像TOP10 名物企画ロゴクイズ約3年ぶり復活
9人組グループ・Snow Manが出演する20日午後7時からのTBS系『それSnow Manにやらせて下さい』２時間スペシャルでは、“幻のお昼時代”をゴールデン初解禁し、お宝映像ランキングTOP10を大発表する。高校生とのチアダンス＆ヒップホップ対決や、顔面ストッキングなどの衝撃罰ゲームなど貴重映像が続々と登場する。スタジオではゲストの菅野美穂、ROLANDと約3年ぶりに復活する名物企画ロゴクイズに挑戦する。
【写真】渡辺翔太＆深澤辰哉、マーライオンの前でポーズ
2021年4月から放送されていた日曜お昼時代の『それスノ』は、現在どのプラットフォームでも配信されておらず、見ることができない。そんな“幻のお昼時代”の放送から、視聴者の反響が大きかったお宝映像TOP10を発表する。
Snow Manが顔面ストッキング（!?）今では考えられない衝撃罰ゲームの数々や、Snow Man vs 高校生のチアダンス＆ヒップホップ対決など、お宝映像が満載となる。ROLANDも「スターは楽してなれない」と感嘆するほどのSnow Manの奮闘ぶりが見どころに。今年デビュー6周年となったSnow Manの、今では見ることのできないフレッシュな姿に注目だ。
スタジオでは、ゲストの菅野、ROLANDと約3年ぶりの復活となる名物企画「誰でも一度は見たことのある」ロゴを当てる“ロゴクイズ”に挑戦する。まさかの解答連発にスタジオは大盛り上がり。さらに、番組の最後には予想外の衝撃展開が待ち受ける。
2021年4月から放送されていた日曜お昼時代の『それスノ』は、現在どのプラットフォームでも配信されておらず、見ることができない。そんな“幻のお昼時代”の放送から、視聴者の反響が大きかったお宝映像TOP10を発表する。
Snow Manが顔面ストッキング（!?）今では考えられない衝撃罰ゲームの数々や、Snow Man vs 高校生のチアダンス＆ヒップホップ対決など、お宝映像が満載となる。ROLANDも「スターは楽してなれない」と感嘆するほどのSnow Manの奮闘ぶりが見どころに。今年デビュー6周年となったSnow Manの、今では見ることのできないフレッシュな姿に注目だ。
スタジオでは、ゲストの菅野、ROLANDと約3年ぶりの復活となる名物企画「誰でも一度は見たことのある」ロゴを当てる“ロゴクイズ”に挑戦する。まさかの解答連発にスタジオは大盛り上がり。さらに、番組の最後には予想外の衝撃展開が待ち受ける。