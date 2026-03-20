フジ井上清華アナ、研修時代から毎朝実践する体操を生披露 榎並大二郎アナは評価「理にかなってる」
フジテレビ系列情報・報道番組出演者が出席する『FUJI FUTURE UPDATE LIVE コンテンツ発表会』が20日、都内の同局内で開催された。
【写真】フジテレビアナウンサーずらり！「コンテンツ発表会」の模様
会見には『ノンストップ！』から設楽統（バナナマン）、三上真奈アナ、『めざましテレビ』から伊藤利尋アナ、井上清華アナ、生田竜聖アナ、『Live News イット！』から榎並大二郎アナ、山崎夕貴アナ（※崎＝たつさき）、遠藤玲子アナが参加。司会は伊藤アナ、山崎アナが務めた。
『めざましテレビ』は3月30日からリニューアルされ、放送時間を午前9時まで拡大。毎朝の長時間の生放送のためにやっているルーティンについて井上は「アナウンサー研修のときに習った体操を毎朝やってます」と紹介。設楽に言われてその場で元気よく足踏みするも、「こんなの習った…？」「習ってないです」と、ほかのアナウンサーたちは首をかしげる。
井上アナは「習いました！私だけですか？」とアピールし「足踏みから、一緒にお願いします」と設楽にレクチャー。「ほかにもいろいろあるんですけど…」とその場を不思議な雰囲気に変えた井上アナだったが、筋トレに詳しい榎並アナは「今のね、すごくいいです。体感へのアプローチもいいですし捻転も入ってるので。理にかなっています」と評価していた。
【写真】フジテレビアナウンサーずらり！「コンテンツ発表会」の模様
会見には『ノンストップ！』から設楽統（バナナマン）、三上真奈アナ、『めざましテレビ』から伊藤利尋アナ、井上清華アナ、生田竜聖アナ、『Live News イット！』から榎並大二郎アナ、山崎夕貴アナ（※崎＝たつさき）、遠藤玲子アナが参加。司会は伊藤アナ、山崎アナが務めた。
井上アナは「習いました！私だけですか？」とアピールし「足踏みから、一緒にお願いします」と設楽にレクチャー。「ほかにもいろいろあるんですけど…」とその場を不思議な雰囲気に変えた井上アナだったが、筋トレに詳しい榎並アナは「今のね、すごくいいです。体感へのアプローチもいいですし捻転も入ってるので。理にかなっています」と評価していた。