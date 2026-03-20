旅行やグルメを中心とした日常系動画で人気を博し、チャンネル登録者数80万人超の人気YouTuberいけちゃん（28）が20日までに自身のXを更新。エッセーを出版すると発表した。

19日「初めてのエッセイ本を出版します！！ 少し先ですが、5／29(金)に発売です」と書き出し、書名は「わたしは猫のように生きたい。」。合わせて書影も公開。帯には「人間やめて、猫になる。旅するYouTuber『自由』のルール」「登録者80万人超 猫から学ぶ生きるためのヒント」などとある。続けて「略して #わた猫 いや、もう猫になりたいです。本気で。よろしくお願いします！！」と告知した。

そして20日にはネット通販サイトのスクリーンショットを公開。「人気度ランキング」と「売れ筋ランキング」で1位となっている画像を公開した上で「中々やるにゃ？」と手応えをつづった。

いけちゃんにとって、エッセー執筆は初。23年4月の初写真集「いけとりっぷ」、25年12月「Afterglow」に続く通算3冊目となる。

いけちゃんは秋田高卒業。秋田高は県内トップ高で、東北6県でも有数の県立名門校。大学では建築工学を学び、卒業後の2023年には1級建築士の試験に合格。“ぼっち系”ユーチューバーとしても活動。