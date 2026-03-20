アヤックス時代にはフレンキー・デ・ヨングらとともにCLで輝きを放ち、2024年にマンチェスター・ユナイテッドにやってきたオランダ代表のマタイス・デ・リフト。



今季はプレミア開幕から13試合連続でフル出場を果たしており11節トッテナム戦では劇的な同点ゴールを挙げて勝ち点の獲得に貢献している。



しかし、第13節クリスタル・パレス戦以降は負傷のため欠場が続いている。



『BBC』によると、負傷箇所は背中。当時はルベン・アモリム体制で、深刻な負傷だとは考えられていなかったという。





しかし、リーグ戦ではそこから出番がなく、17試合連続でメンバー外となっている。同メディアでは指揮官であるマイケル・キャリック氏がデ・リフトの負傷状況に言及した。「これだけ(復帰に)時間がかかっているので、何とも言えません。背中の怪我は最初問題ないと思っても、突然調子が悪くなる。今はただ辛抱強く、問題の解決に取り組んでいる。彼に時間を与え、できるだけ早く復帰できるよう努力しますが、現時点で新しく言えることはありません」キャリック体制となり、4バックに変化したユナイテッドは現在ベテランのハリー・マグワイアと若いレニー・ヨロがCBのコンビを組んでいる。