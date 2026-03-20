10万人もの収容を誇るバルセロナの本拠地カンプ・ノウ。これだけスタジアムが広いとなれば、当然その内部も巨大だ。



最近SNSで話題を呼んだのが、アウェイ側ロッカールームがピッチから遠すぎるというものだ。案内がなければ迷子になりそうなほど内部も広く、ロッカールームを出てからかなりの距離を歩かなければピッチに到着しない。



18日にはチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦2ndレグでニューカッスルがカンプ・ノウに乗り込んだが、ニューカッスルの選手たちもこの距離を歩いたのだろう。





Just look how far the away team have to walk from changing rooms to the pitch at the Camp Nou.pic.twitter.com/o2PJxFWge4 — Football Tweet(@Footballtweet) March 18, 2026

これだけロッカールームが遠いとなれば、ハーフタイムに話し合える時間がほとんど無いかもしれない。SNSでは心理戦の一種だといった意見も寄せられている。「これは心理戦に違いない」「キックオフ前に相手選手を疲れさせようとしているんだ」「まるでマラソンじゃないか」これも一種のホームアドバンテージというものなのか。巨大スタジアムであるカンプ・ノウならではの光景と言えそうだ。