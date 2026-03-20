今季のチャンピオンズリーグ・ベスト16には、イングランド・プレミアリーグから6クラブも入ることになった。この時はイングランド勢の強さを称える意見が目立っていたが、このうちベスト16で一気に4チームが消えてしまった。



トッテナムはアトレティコ・マドリードに、ニューカッスルはバルセロナ、マンチェスター・シティはレアル・マドリード、チェルシーはパリ・サンジェルマンにそれぞれ敗北。ベスト8に残ったのはアーセナルとリヴァプールだけだ。





英『BBC』は原因がどこにあるのか探っているが、まずは単純にくじ運の問題もあるだろう。チェルシーは昨季CL王者のパリと戦うことになり、マンCとレアルの戦いもどちらに転んでもおかしくないカードだ。ニューカッスルにとって、バルセロナは明らかな格上だろう。仕方のないところもあるが、他に考えられる原因はあるだろうか。同メディアは、プレミアリーグ特有の過密日程で選手たちが疲労していることも原因の1つと見ている。また近年のプレミアは中堅〜下位のクラブも豪華な戦力を揃えており、ここも他リーグより環境は厳しいと言えるかもしれない。例えば現在のプレミアではバーンリーが降格圏となる19位に沈んでいるが、データサイト『Opta』のパワーランキングではスペインのラ・リーガの9チーム、イタリア・セリエA11チームよりバーンリーの方が戦力は上と評価されている。元リヴァプールDFスティーブン・ワーノック氏は、他リーグに比べてターンオーバーしづらい環境になっていると語る。「プレミアリーグでは気を抜くことが出来ないが、他リーグは少し気を抜いても大丈夫じゃないかな。パリは今季リーグで苦戦気味ではあるが、それでもチェルシー戦に備えて選手を休ませていた。一方でイングランド勢はタイトル争いに加わっていなくとも、CL出場権獲得が重要になる。ここの考え方には少し違いがある」BBCの戦術担当特派員ウミル・イルファン氏も「プレミアはCL圏外のチームも強い。『どのチームにも勝つチャンスがある』との決まり文句がラ・リーガやブンデスリーガよりも当てはまる。そのため、プレミアの方がターンオーバーにリスクがある」と見る。昨季プレミアを制したリヴァプールも、現在はリーグで5位に沈んでいる。チェルシーも6位だ。CL決勝トーナメントに進出しているチームであっても、来季のCL出場権を楽に獲得できるわけではないのだ。ここはプレミア特有の厳しさと言えるか。他リーグならバルセロナやレアル、バイエルンといったクラブがCL出場権を失う可能性は極めて低い。全て言い訳にはなってしまうが、プレミアの環境はCLを戦ううえでマイナスとなっているのか。