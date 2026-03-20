Shane Satoが、Reuben Jamesとの共作によるニューシングル「Clouds」を本日3月20日にリリースした。

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本楽曲は、Shane Satoが今春リリース予定のニューアルバム『Wavelength』からの第4弾シングル。Reuben Jamesとのコラボレーションによって生まれた本作は、ソウル、R&B、ジャズのエッセンスを横断しながら、グルーヴを軸に据えたインストゥルメンタルの豊かさと現代的なプロダクションが融合した一曲となっている。

力強く打ち鳴らされるドラム、温かみを帯びたシンセサイザー、表情豊かなピアノ、そしてReuben Jamesのソウルフルなボーカルが重なり合い、ライブ感とモダンな質感が絶妙なバランスで共存。〈You show me how to fall from the clouds〉というフックを中心に、夜のドライブや静かな時間に寄り添いながら、重厚なリズムと豊かなハーモニー、そして耳に残るボーカルフレーズが、何度もリピートしたくなる余韻を残す楽曲に仕上がっている。

（文＝リアルサウンド編集部）