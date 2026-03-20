「カーリング・世界選手権」（１９日、カルガリー）

１次リーグが行われ、日本代表のロコ・ソラーレが中国を延長の末に８−７で下し、８勝目をマークした。通算８勝２敗で２位タイに浮上し、最終戦を残し、上位６チームが進む決勝トーナメント進出を決めた。

第１エンドに好展開を作り、いきなり３点のビッグエンド。しかし、第３エンドに２点スチールを許し、その後は一進一退の攻防に。５−５で迎えた第８エンドにサードの小穴の好ショットで複数点のチャンスを作ると、藤沢がラストショットで冷静にドローを決めて２点を奪取。１点リードで最終１０エンドを優位な後攻で迎えたが、１点スチールを許し、同点で延長に。それでも延長で中央に石を固めていくと、先攻の中国が最終投でナンバー１を作れずに勝利が決まった。

試合後、小穴は「３点の貯金を使いながらの試合になったんですけど、最後まで集中力を切らさずにできたのはよかった。（決勝Ｔ進出は）うれしいです。知らなかった」と、語った。

１次リーグ最終戦は同じく２位タイのカナダと対戦。勝利すればダイレクトで準決勝に進出する。

１次リーグ上位６チームが決勝トーナメントに進み、１、２位はダイレクトで準決勝に進出。３〜６位は４強入りを掛けて準々決勝を行う。