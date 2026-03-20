◆センバツ第２日 ▽１回戦 横浜０―２神村学園（２０日・甲子園）

昨年のセンバツを制した横浜（神奈川）が神村学園（鹿児島）に敗れ、初戦で姿を消した。メジャーも注目する最速１５４キロ右腕の織田翔希投手が先発したが、３回に３安打を許して２失点。２３、２４年夏の甲子園４強の神村学園に主導権を握られ、打線も相手先発右腕の龍頭汰樹を打ちあぐねた。

９回２死満塁と一打同点、逆転サヨナラのチャンスを作ったが、あと１本が出ず。６安打完封負けを喫した。センバツでの横浜の完封負けは１９５２年の高知戦以来、５２年ぶりとなった。

織田は昨年、エースナンバーは奥村（現ロッテ）に譲ったが、センバツ５試合に先発して優勝の原動力となった。背番号１を背負って連覇を目指す今大会に向け、「自分が投げた試合は必ず勝つという気持ち」と意気込んでいたが、１回戦で悔しい敗退に。試合後、「とにかく初戦は難しいことはわかっていた。まったく自分の役割を果たせずに降板してしまいました」と唇をかんだ。

前日１９日の第１日には、開幕戦で昨夏の甲子園を制した沖縄尚学が帝京に敗れ、初戦敗退。今大会は前年の春夏優勝校が２日連続で１回戦で姿を消すという波乱のスタートに。センバツに春連覇、夏春連覇挑戦校が２校揃って出場したのは２３度目で、その２校がともに初戦で姿を消したのは、１９２９年（春連覇挑戦・関学中、夏春連覇挑戦・松本商）、１９４８年（春連覇挑戦・徳島商、夏春連覇挑戦・小倉中）に次ぎ、７８年ぶり３度目となった。

◆織田 翔希（おだ・しょうき）２００８年６月３日、北九州市生まれ。１７歳。足立小１年で野球を始め、３年から投手。足立中では軟式野球部。高校では１年春の県大会からベンチ入り。同秋の関東大会準々決勝の東農大二戦で、公式戦初完投初完封。明治神宮大会でも準々決勝で明徳義塾を２安打完封。昨春センバツでは奥村頼人（現ロッテ）との二枚看板で優勝に貢献した。１８５センチ、８０キロ。右投右打。