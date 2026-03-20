バナナマン設楽、『ノンストップ！』拡大＆刷新にやる気十分 “心配なコメンテーター”は「竹山さん…？」
フジテレビ系列情報・報道番組出演者が出席する『FUJI FUTURE UPDATE LIVE コンテンツ発表会』が20日、都内の同局内で開催された。
【写真】フジテレビアナウンサーずらり！「コンテンツ発表会」の模様
会見には『ノンストップ！』から設楽統（バナナマン）、三上真奈アナ、『めざましテレビ』から伊藤利尋アナ、井上清華アナ、生田竜聖アナ、『Live News イット！』から榎並大二郎アナ、山崎夕貴アナ（※崎＝たつさき）、遠藤玲子アナが参加。司会は伊藤アナ、山崎アナが務めた。
アナウンサーのなかにひとり混じって登壇したら設楽。伊藤アナからアナウンス部長の立ち位置のようだと突っ込まれると「この並びだとちょっと僕だけ異質。うれしいです。ちゃんとした大人みたいで」と照れ笑いした。
4月で15年目に突入する『ノンストップ！』は放送時間を50分早め、午前9時からスタートし、3月30日から内容、出演者とともに大幅リニューアル。一部では全国放送となる。さらに、隔週出演だった井戸田潤、小籔千豊、横澤夏子、吉村崇、深澤辰哉（Snow Man）らが毎週出演。ゆうちゃみ、宮本亜門、お天気予報士・天達武史氏が加わる。
1時間番組の拡大に、設楽は「1時間でも2時間でもやりたいくらい」と頼もしさを覗かせる。さらに「『ノンストップ！』をやって思ったのはいろんな人が集まる社会の縮図。いろんな人の意見を聞いて伝えるのが番組なのかなと学びました。そこは変わらず、拡大することで人数も増えるので、『ノンストップ！』の空気はこうと決めてはないですが、『ノンストップ！』らしさができるといいな」と展望。
ちなみに、ニュース・スポーツ・天気を強化し、より生活に寄り添う情報番組を目指していくことで、記者から「コメンテーターのなかで今までにないニュースをコメントすることで“心配な人”」を聞かれると「えっと竹山さん…？くらいですかね」と笑わせた。
【写真】フジテレビアナウンサーずらり！「コンテンツ発表会」の模様
会見には『ノンストップ！』から設楽統（バナナマン）、三上真奈アナ、『めざましテレビ』から伊藤利尋アナ、井上清華アナ、生田竜聖アナ、『Live News イット！』から榎並大二郎アナ、山崎夕貴アナ（※崎＝たつさき）、遠藤玲子アナが参加。司会は伊藤アナ、山崎アナが務めた。
4月で15年目に突入する『ノンストップ！』は放送時間を50分早め、午前9時からスタートし、3月30日から内容、出演者とともに大幅リニューアル。一部では全国放送となる。さらに、隔週出演だった井戸田潤、小籔千豊、横澤夏子、吉村崇、深澤辰哉（Snow Man）らが毎週出演。ゆうちゃみ、宮本亜門、お天気予報士・天達武史氏が加わる。
1時間番組の拡大に、設楽は「1時間でも2時間でもやりたいくらい」と頼もしさを覗かせる。さらに「『ノンストップ！』をやって思ったのはいろんな人が集まる社会の縮図。いろんな人の意見を聞いて伝えるのが番組なのかなと学びました。そこは変わらず、拡大することで人数も増えるので、『ノンストップ！』の空気はこうと決めてはないですが、『ノンストップ！』らしさができるといいな」と展望。
ちなみに、ニュース・スポーツ・天気を強化し、より生活に寄り添う情報番組を目指していくことで、記者から「コメンテーターのなかで今までにないニュースをコメントすることで“心配な人”」を聞かれると「えっと竹山さん…？くらいですかね」と笑わせた。