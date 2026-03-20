

焼肉 生一本／オリーブ牛のざぶとん

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回は、お祝いの席などにぴったりのおめでたい料理です。香川から、ブランド牛を心ゆくまで楽しめる焼き肉を紹介します。

丸亀市土器町東の「焼肉 生一本」です。ポップな店内で、ちょっとぜいたくなお肉が楽しめます。

（焼肉 生一本／福家修司さん）

「オリーブ牛を中心に、ブランド牛を使った、みなさんに楽しんでいただけるような焼肉店を目指しています」

そんな生一本には、今の時期にぴったりなメニューがあります。

その名も、お祝い膳の「オリーブ牛ざぶとんステーキ」。新たな門出や日頃の感謝にはもってこい、まさに「お祝い」な、圧巻の景色が広がります。

メインはもちろんオリーブ牛、厚切りの「ざぶとん」です。「ざぶとん」は肩ロースにあたる希少部位で、細かいサシが特徴です。

炭火で焼いたら、ワサビじょう油でいただきます。ワサビで脂のうま味が際立つんです。

他にも、食感が自慢の厚切りタンに、仕入れ先にとことんこだわったハラミは、噛めば噛むほどジューシー。口にうま味が広がります。

そして、国産牛のロースを甘辛いたれと卵黄につけて食べる焼きしゃぶなど、どれもエース級の面々がずらっと顔をそろえています。

特別な日にはちょっとリッチな焼き肉はいかがですか？

（2026年3月20日放送「News Park KSB」より）