【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは食事や車に関すること
さまざまな言葉の「響き」に注目して、ちょっとした思考のパズルを楽しんでみましょう。
今回は、サラダでおなじみのパスタから、歴史ある自動車の名前、健康のために意識する数値まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、挑戦してみてください。
ま□□に
□□ーら
□□りー
ヒント：サラダやグラタン、スープの具材として親しまれている筒状の形をしたショートパスタといえば？
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▼解説
まかろに（マカロニ）
かろーら（カローラ）
かろりー（カロリー）
食卓でおなじみの「マカロニ（まかろに）」、世界中で愛されるトヨタの車「カローラ（かろーら）」、そしてエネルギーの指標となる「カロリー（かろりー）」。料理、乗り物、科学的な単位と、全く異なるジャンルの言葉たちが「かろ」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに思えた言葉たちが一つの音で結びつくと面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、サラダでおなじみのパスタから、歴史ある自動車の名前、健康のために意識する数値まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、挑戦してみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
ま□□に
□□ーら
□□りー
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正解：かろ正解は「かろ」でした。
▼解説
まかろに（マカロニ）
かろーら（カローラ）
かろりー（カロリー）
食卓でおなじみの「マカロニ（まかろに）」、世界中で愛されるトヨタの車「カローラ（かろーら）」、そしてエネルギーの指標となる「カロリー（かろりー）」。料理、乗り物、科学的な単位と、全く異なるジャンルの言葉たちが「かろ」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに思えた言葉たちが一つの音で結びつくと面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)