「個人的には過去一好き」「めちゃ欲しい！」日本代表の新アウェーユニが話題沸騰！「ドイツ代表に似てる」という声も
日本サッカー協会（JFA）とJFAオフィシャルサプライヤーのアディダスジャパンは３月20日、日本代表の2026アウェーユニホームを発表した。
コンセプトは「COLORS」。一人ひとり異なる個性を持った選手たちが集まり、チームとして一つの方向を目指す姿を、11色のストライプスによって表現している。
日本代表エンブレムは、史上初となるモノクロ仕様を採用し、ユニホーム全体の配色との調和を図った。また、日本代表のユニホームとしては、1995年以来となるアディダスのトレフォイル（ドイツ語で三つ葉の意味）ロゴが使用されている。
13時に情報が解禁されると同時に話題沸騰だ。早速チェックした人々から、次のような声が続々と上がっている。
「めっちゃカッコいい！」
「個人的には過去一好きなデザイン」
「日本のアウェーユニはどんどんおしゃれになっているな」
「めちゃ欲しい！！」
「日本代表の自由と未来を象徴する美しいデザイン」
「真っ白だからこそ、何色にもなれる」
「この白に、俺たちの色を重ねよう」
そのほか、「ドイツ代表感あって好き」「ドイツ代表のユニにちょっと似てる」といった、類似を指摘する声も少なくない。SNS上は多くのコメントで溢れており、注目度の高さが窺える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表の新アウェーユニホーム！史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活
コンセプトは「COLORS」。一人ひとり異なる個性を持った選手たちが集まり、チームとして一つの方向を目指す姿を、11色のストライプスによって表現している。
日本代表エンブレムは、史上初となるモノクロ仕様を採用し、ユニホーム全体の配色との調和を図った。また、日本代表のユニホームとしては、1995年以来となるアディダスのトレフォイル（ドイツ語で三つ葉の意味）ロゴが使用されている。
13時に情報が解禁されると同時に話題沸騰だ。早速チェックした人々から、次のような声が続々と上がっている。
「個人的には過去一好きなデザイン」
「日本のアウェーユニはどんどんおしゃれになっているな」
「めちゃ欲しい！！」
「日本代表の自由と未来を象徴する美しいデザイン」
「真っ白だからこそ、何色にもなれる」
「この白に、俺たちの色を重ねよう」
そのほか、「ドイツ代表感あって好き」「ドイツ代表のユニにちょっと似てる」といった、類似を指摘する声も少なくない。SNS上は多くのコメントで溢れており、注目度の高さが窺える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表の新アウェーユニホーム！史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活