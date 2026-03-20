日本代表の新アウェーユニが発表された。写真は以前のデザインで臨んだ昨年９月のメキシコ戦。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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　日本サッカー協会（JFA）とJFAオフィシャルサプライヤーのアディダスジャパンは３月20日、日本代表の2026アウェーユニホームを発表した。

　コンセプトは「COLORS」。一人ひとり異なる個性を持った選手たちが集まり、チームとして一つの方向を目指す姿を、11色のストライプスによって表現している。

　日本代表エンブレムは、史上初となるモノクロ仕様を採用し、ユニホーム全体の配色との調和を図った。また、日本代表のユニホームとしては、1995年以来となるアディダスのトレフォイル（ドイツ語で三つ葉の意味）ロゴが使用されている。
 
　13時に情報が解禁されると同時に話題沸騰だ。早速チェックした人々から、次のような声が続々と上がっている。

「めっちゃカッコいい！」
「個人的には過去一好きなデザイン」
「日本のアウェーユニはどんどんおしゃれになっているな」
「めちゃ欲しい！！」
「日本代表の自由と未来を象徴する美しいデザイン」
「真っ白だからこそ、何色にもなれる」
「この白に、俺たちの色を重ねよう」

　そのほか、「ドイツ代表感あって好き」「ドイツ代表のユニにちょっと似てる」といった、類似を指摘する声も少なくない。SNS上は多くのコメントで溢れており、注目度の高さが窺える。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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