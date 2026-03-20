日本テレビの朝の情報番組「ZIP！」（月〜金曜前5・50）の公式インスタグラムが20日までに更新され、30日から曜日パーソナリティーを務める新たな出演者を発表した。

同番組は「3月30日(月)から #ZIP! が新しくなります！」と報告し、パーソナリティーらが笑顔で「ZIP!ポーズ」をする姿を公開。

さらに「総合司会 水卜麻美 月曜 瀬戸朝香さん 火曜 岡部大さん 水曜 戸塚純貴さん 木曜 山下健二郎さん 金曜 阿部亮平さん」と紹介し、「パワーアップするZIP!をお楽しみに！」とコメントした。

現在パーソナリティーを務めている俳優の風間俊介、バドミントン元五輪代表でキャスターの陣内貴美子、俳優の鈴木福たちは同番組を“卒業”し、「三代目 J SOUL BROTHERS」の山下健二郎と「Snow Man」の阿部亮平が続投となった。

フォロワーからは「阿部くん続投も嬉しいです！」「4月からもZIP!たくさん観ます」「新体制も楽しみです！」「パーソナリティ同士の皆さんのコラボも、また見てみたいです」「4月からも素敵な朝をよろしくお願いします」などのコメントが届いている。