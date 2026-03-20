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　日本テレビの朝の情報番組「ZIP！」（月〜金曜前5・50）の公式インスタグラムが20日までに更新され、30日から曜日パーソナリティーを務める新たな出演者を発表した。

　同番組は「3月30日(月)から #ZIP! が新しくなります！」と報告し、パーソナリティーらが笑顔で「ZIP!ポーズ」をする姿を公開。

　さらに「総合司会　水卜麻美　月曜　瀬戸朝香さん　火曜　岡部大さん　水曜　戸塚純貴さん　木曜　山下健二郎さん　金曜　阿部亮平さん」と紹介し、「パワーアップするZIP!をお楽しみに！」とコメントした。

　現在パーソナリティーを務めている俳優の風間俊介、バドミントン元五輪代表でキャスターの陣内貴美子、俳優の鈴木福たちは同番組を“卒業”し、「三代目　J　SOUL　BROTHERS」の山下健二郎と「Snow　Man」の阿部亮平が続投となった。

　フォロワーからは「阿部くん続投も嬉しいです！」「4月からもZIP!たくさん観ます」「新体制も楽しみです！」「パーソナリティ同士の皆さんのコラボも、また見てみたいです」「4月からも素敵な朝をよろしくお願いします」などのコメントが届いている。