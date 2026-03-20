OKAMOTO′S、きょう名古屋公演の中止を発表 ハマ・オカモトが体調不良のため「心よりお詫び申し上げます」
4人組バンド・OKAMOTO’Sが20日、同日午後7時から名古屋で行う公演「OKAMOTO'S FanClub Tour 2026 〜ハマ☆クン35〜」の開催を中止すると、所属するソニー・ミュージックアーティスツが発表した。ハマ･オカモトが体調不良のため。
【写真】よかった…元気な姿！活動再開時のOKAMOTO’Sのハマ・オカモト
サイトでは「ハマ･オカモトが体調不良の為、万全な出演が困難となり、本日(3/20)開催予定でありました、「OKAMOTO'S FanClub Tour 2026 〜ハマ☆クン35〜」名古屋公演をやむなく中止とさせていただきます」と発表。愛知・NAGOYA CLUB QUATTROで午後7時から行われる予定だった公演の中止を決めた。
払い戻しは後日、公式サイトで案内するとした。サイトでは「本公演を楽しみにしていただいておりましたお客様には、非常に残念なご報告となりましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
【写真】よかった…元気な姿！活動再開時のOKAMOTO’Sのハマ・オカモト
サイトでは「ハマ･オカモトが体調不良の為、万全な出演が困難となり、本日(3/20)開催予定でありました、「OKAMOTO'S FanClub Tour 2026 〜ハマ☆クン35〜」名古屋公演をやむなく中止とさせていただきます」と発表。愛知・NAGOYA CLUB QUATTROで午後7時から行われる予定だった公演の中止を決めた。
払い戻しは後日、公式サイトで案内するとした。サイトでは「本公演を楽しみにしていただいておりましたお客様には、非常に残念なご報告となりましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。