ＭＬＢのオープン戦が１９日（日本時間２０日）、米アリゾナ州、フロリダ州の各キャンプ地で行われた。侍ジャパンのメンバーとしてＷＢＣに出場していた日本人選手ではブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）がフェンス直撃の二塁打を含む３打数２安打、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）はＷＢＣカナダ代表のソロカ（Ｄバックス）から左前打を放つなど３打数１安打１四球、Ｒソックス・吉田正尚外野手（３２）は３打数無安打だった。

投手ではロッキーズ・菅野智之投手（３６）、エンゼルス・菊池雄星投手（３４）がチームに再合流してから初登板。菅野は３回４安打１失点、菊池は４回２／３を２安打１失点だった。ＷＢＣに出場しなかったメッツ・千賀滉大投手（３３）は４回３安打無失点と好投した。

この日のオープン戦の結果は以下の通り。

◆オープン戦（１９日）

パドレス１３―６Ｗソックス

ジャイアンツ１４―１１ロッキーズ

エンゼルス４―３ロイヤルズ

ガーディアンズ６―５ロイヤルズ

Ｗソックス４―２Ｄバックス

マリナーズ６―４アスレチックス

ブルワーズ１１―４レンジャーズ

Ｒソックス４―２ツインズ

メッツ６―２アストロズ

ヤンキース５―４オリオールズ

ブルージェイズ１１―０ヤンキース

カージナルス５―１ナショナルズ

フィリーズ８―２レイズ

オリオールズ５―２パイレーツ