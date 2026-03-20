◇大相撲春場所１３日目（２０日、エディオンアリーナ大阪）

元十両で西序二段３枚目・千代栄（九重）が現役引退を表明した。出羽ノ城（出羽海）を押し出して５勝目を挙げ、最後の一番を白星で締めくくった。「土俵に上がった時に終わりなんだなと思ったら、しっかりやらないとなと思った。最後思い切り前に攻めて、自分の相撲を取れたのは良かった」と振り返った。

千代栄は京都共栄学園高から２００９年初場所で初土俵を踏んだ。高校時代は柔道をしており、入門まで相撲経験はなかった。２０２２年名古屋場所で悲願の関取昇進。３１歳１１か月での新十両は戦後４番目の年長記録だった。十両在位は１３場所。「自分は気持ちが弱かったので、師匠に弱いところを言ってもらって、１３場所も務めることができた。感謝です。師匠がいなかったら、定着できてなかった」と語った。

３５歳で力士人生を終えて「十両の時に満足していた自分もいた。そこは辞める前に思ったけど、ギリギリの戦いよりも高みを目指していたら、もっと上に上がれたんじゃないかな」と心残りもあった。部屋の弟弟子たちには「上がっても満足するなよ」と伝えているという。それでも「一生懸命やってきたので。自分にはよくやったなと言ってあげたい」と晴れやかな表情で区切りを付けた。