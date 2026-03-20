Snow Manラウール、メンバーからの“刺さった”言葉告白
【モデルプレス＝2026/03/20】Snow Manのラウールが、3月19日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜よる9時〜9時30分）に深澤辰哉とともに出演。初対面の人とのコミュニケーションの取り方や、メンバーからの「刺さった」言葉を明かした。
【写真】Snow Manラウール「オーラがすごい」ディズニーお忍びショット
番組には、初対面の人と話す時に意識していることや、振舞い方のコツは何かを尋ねるメールが寄せられた。ラウールは「俺結構楽しちゃってるかも。あんまり頑張らないことを意識してるというか。だから、（自分を）作らないね。例えば、先に弱点とか言っちゃうかも。とにかくハードルを下げちゃうかも」とコメント。深澤が「なるほどね、向こう側から喋りかけやすくというか、とっつきやすくするってのが一番。でもラウールはそれでいい気がするんだよね。これでなんかラウが例えばガツガツ『なんなんすか』みたいなのはイメージ的にも違う気もするし、苦手そうなイメージがあるから」と肯定すると、ラウールも「そうだね。なんかもう俺どんどん嘘がつけなくなってきてるね。興味があることしか聞けない」と話した。
そして、ラウールは渡辺翔太からの「刺さった」言葉も告白。「俺は無意味すぎるトークができないっていう話をした時に、（渡辺が）『意味がない喋りこそ面白いんだよ』みたいな。そうだなぁと思ったのよ」と納得したことを振り返った。（modelpress編集部）
情報：文化放送
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◆ラウール、初対面の人との距離の詰め方を明かす
番組には、初対面の人と話す時に意識していることや、振舞い方のコツは何かを尋ねるメールが寄せられた。ラウールは「俺結構楽しちゃってるかも。あんまり頑張らないことを意識してるというか。だから、（自分を）作らないね。例えば、先に弱点とか言っちゃうかも。とにかくハードルを下げちゃうかも」とコメント。深澤が「なるほどね、向こう側から喋りかけやすくというか、とっつきやすくするってのが一番。でもラウールはそれでいい気がするんだよね。これでなんかラウが例えばガツガツ『なんなんすか』みたいなのはイメージ的にも違う気もするし、苦手そうなイメージがあるから」と肯定すると、ラウールも「そうだね。なんかもう俺どんどん嘘がつけなくなってきてるね。興味があることしか聞けない」と話した。
◆ラウール、メンバーからの「刺さった」言葉を回顧
そして、ラウールは渡辺翔太からの「刺さった」言葉も告白。「俺は無意味すぎるトークができないっていう話をした時に、（渡辺が）『意味がない喋りこそ面白いんだよ』みたいな。そうだなぁと思ったのよ」と納得したことを振り返った。（modelpress編集部）
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