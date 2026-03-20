HANAが、新曲「Bad Girl」を3月27日に配信リリース。また、あわせてジャケット写真も公開となった。

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本楽曲は、3月6日より放送中のAppleのCM『グループセルフィーをiPhone 17 Proで』キャンペーンソングに使用されており、1stツアー『BORN TO BLOOM』の初週となる3月7日、8日の名古屋公演にてサプライズで初披露された。

楽曲の根底には、“誰かに愛されたい、認められたい“という普遍的な感情があり、好きな人の前で本当の自分のままでいられず、相手の理想に近づこうとしてしまう不器用さや葛藤を、HANAの7人がそれぞれの声で届ける、少しビターなロックラブソングとなっている。

また、本楽曲のプリオーダー、Pre-Add／Pre-Saveが本日12時よりスタート。プリオーダーでは100名に当たるオリジナルジャケット写真ステッカー、Pre-Add／Pre-Saveではメンバーからの限定ボイスコメントが配布される。

（文＝リアルサウンド編集部）